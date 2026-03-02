經典賽／沙子宸進牛棚「讓身體再run一下」 繼WBCQ再戰正賽已有經驗值

中華隊備戰世界棒球經典賽，首場官辦熱身賽因雨泡湯，改成室內場地練球，沙子宸也進牛棚練投，「回來還是有點時差，讓身體再run一下。」他期待明天比賽順利開打，「旅美的回來後的第一場比賽，希望凝聚力打起來，迎接之後的比賽。」

沙子宸旅美3季，目前最高層級高階1A，去年在高階1A出賽12場（10場先發），戰績1勝6敗、防禦率5.62。

他在去年經典賽資格賽就是中華隊班底，首度挑戰大型國際賽，對於這回能否再進正賽，一直抱著不確定的心情，但秉持著會進的心情去準備，「最後看到自己的球衣也很高興。」

沙子宸表示，接到資格賽正選通知，覺得自己休賽季經歷低潮到現在，覺得自己成長不少，「加上去年資格賽的洗禮，很知道這次的準備步調，雖然強度高一點，但相對有經驗。」