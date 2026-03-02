經典賽／先收起畫家魂 莊陳仲敖明進牛棚不出賽「母隊有限制」

位列運動家隊40人名單的投手莊陳仲敖，繼世界棒球經典賽資格賽後再度投入正賽，將在明天進行抵達日本後首次牛棚，暫時收起畫家魂，「可能近期的階段先把將中華隊的分內工作做好，先不去想別的事情。」

莊陳仲敖去年在運動家2A出賽28場（26場先發），取得6勝11敗、防禦率4.08，145.2局投球送出145次三振、35次保送，球季結束後進入40人名單，參與大聯盟春訓，熱身賽投了兩場後向中華隊報到。

談到目前調整狀況，莊陳仲敖表示，下飛機到現在還沒牛棚，但報到前在母隊投兩次熱身賽，狀況在自己預期內，母隊也很配合中華隊的模式去走。他將不會在明天熱身賽登板，而是進牛棚練投，「因為母隊有一些限制，暫時不會出賽。」

罕見的是，這是他第一次到日本，莊陳仲敖也說：「第一次來日本，滿多東西都滿新奇，很喜歡這裡的環境。」他在上次參與資格賽時留下不少畫作，紀錄中華隊瞬間，媒體也關心這回他是否也用畫筆記錄國家隊之旅，他表示，「畫畫目前還沒想法，大家好像都滿期待我畫畫，可能近期的階段先把將中華隊的分內工作做好，先不去想別的事情。」