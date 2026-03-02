經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

台美混血好手費爾柴德首度披上中華隊球衣，這趟旅程帶領他首度踏上母親的家鄉，從桃園出發日本宮崎前，林家正暖心為他在台灣地圖前進行城市導覽，費爾柴德也透露，「林家正跟我說，這是我媽媽的出生地台中。」

中華隊今天原定在Sokken球場進行首場熱身賽，但比賽因雨取消，選手只能在室內場地進行訓練，費爾柴德展現超高親和力，面對球迷索取合照、簽名都大方應允，今天也進行連日來第三場媒體聯訪，受到高度關注。

費爾柴德表示，這幾天下來，與隊友之間相處融洽，盡量熟識每位隊友，讓自己不要覺得不好意思，目前與隊友的對話大多是閒聊，像是問他們是在哪裡比賽，像是日職、中職，也有些旅美選手剛報到，有的是以前隊友、也有對戰過的選手，自己也非常很期待在接下來比賽和隊友一起並肩作戰。

對於自己受到的熱烈歡迎，費爾柴德也說這是沒有預想到的，「不管是球隊、教練、隊友，都對我很好，從沒想過來到台灣後會接收到這麼多歡迎。」

中職社群昨天分享林家正、費爾柴德站在桃園機場台灣地圖前，林家正手指台灣城市為他導覽，留言寫著：「我來自一座海上的島嶼，島上住著我勇敢的母親。」費爾柴德也透露，「家正跟我介紹他的家鄉，也跟我說這是我媽媽的出生地台中，跟我說很多台灣城市。」