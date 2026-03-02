經典賽／日媒打探對決大谷球種 莊陳仲敖：達比修投內角滑球

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
莊陳仲敖。特派記者余承翰／攝影 陳宛晶
莊陳仲敖。特派記者余承翰／攝影 陳宛晶

中華隊作為日本隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，中華隊備戰狀況，日本媒體也高度警戒，今天莊陳仲敖、沙子宸都面對日本媒體同一題，如果對上大谷翔平等大聯盟領軍的日本隊，將會用什麼球種對決？

沙子宸表示，「如果（對日本隊的比賽）有上，把我最好的東西拿出來，積極進攻好球帶，球數在我這邊領先，他們成功的機率就會下降，秉持我的原則面對接下來的比賽，對誰都一樣。」

莊陳仲敖先是回應，日本隊有很多大聯盟球員，又是上屆冠軍，如果自己丟到的話，就是盡最大努力幫球隊拿下勝利，「看能不能有更多想法去對決。」

日媒持續追問會用什麼球種面對大谷，莊陳仲敖表示，自己在美職體系打球，平常就會去看情蒐，「大谷翔平去年世界冠軍（應是指前年國聯分區系列賽第5戰），我有看那場，達比修對他投內角滑球比較多。」但他表示，主要還是會看打者長期攻擊習性去研擬對策。

