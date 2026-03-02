經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

中華隊原訂今天在宮崎Sokken球場進行首場官辦熱身賽，遇到大雨攪局，確定打不成，正式比賽前的最後整合隊形機會只剩明天與軟銀二軍一戰，同樣要看老天是否賞臉。

中華隊2月28日抵達宮崎，前兩天都是大晴天，今天原本要首度以完全體陣容進行首場官辦熱身賽，結果一如天氣預報顯示，宮崎在今天變天，從早上就飄起的細雨，在8點過後逐漸雨勢轉大。

大會在早上10點半宣布這場官辦熱身賽取消，中華隊改到室內訓練場練球調整。