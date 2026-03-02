經典賽／東蛋應援區公布 中華隊4場皆有啦啦隊站位出爐

世界棒球經典賽官方網站公布東京巨蛋C組應援規定，不只日本隊4場都有設置應援區，中華隊也一樣4場都將安排應援，南韓隊則是2場應援。據了解中華隊將有12位啦啦隊女孩（各隊2位）及應援團長帶動應援，除了台日大戰為外野應援之外，中華隊其他3場比賽應援區都在內野，面對澳洲、捷克隊的比賽都在三壘側，面對南韓隊則是一壘側。

C組球隊包括中華隊、日本、南韓、澳洲、捷克隊，從3月5日打到10日，五隊相爭分組前二挺進邁阿密的複賽門票。

大會公布東京巨蛋應援區規畫，有日本隊的比賽將於外野應援，日本隊為右外野，中華隊、南韓隊都在左外野，澳洲、捷克隊則是沒有應援團安排。觀眾席區域無限制規定，球迷可於任一側站立為所支持隊伍加油，並使用隊伍相關商品。

沒有日本隊的比賽，另有3場有安排指定座位區應援，全數都是有中華隊的比賽，分別是3月5日中華隊（三壘側）vs.澳洲隊（無）、3月7日中華隊（三壘側）vs.捷克隊（無）、3月8日中華隊（一壘側）vs.南韓隊（三壘側）。

規範中提到，內野應援區可在自隊進攻時站立應援，且禁止為對手球隊加油或使用對手球隊相關應援用品，應援區以外之內野座位均禁止站立應援，外野席座位則是皆可站立應援，無論主隊或客隊，均可穿著球衣及使用應援商品。