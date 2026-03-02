快訊

經典賽／日媒提問期待與日本對決的台灣投打 曾豪駒：我們全部！

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
2026世界棒球經典賽中華隊原定今天迎戰首場官辦熱身賽，但比賽恐因雨勢泡湯，總教練曾豪駒表示，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。特派記者余承翰／宮崎攝影

中華隊作為日本隊在本屆世界棒球經典賽的首位對手，日本也抱持警戒，今天日本媒體提問中華隊總教練曾豪駒，期待與日本對決台灣投手與野手，曾豪駒給出回應「我們全部」。

台日大戰將在3月6日進行，將是中華隊的第二戰、日本隊的第一戰，日本隊預計推出山本由伸迎敵，等待中華隊亮牌。

日刊體育記者今天在宮崎Sokken球場舉辦的曾豪駒記者會上提問，「對於與日本隊的交流，您所期待對決的投手和野手以及原因。」似乎期待得到先發投手的答案。

日媒雖希望得到投打各一人的答案，但曾豪駒表示，「台灣選手不管投手、野手都期待和他們對決，要舉例，應該是我們全部人都想要和他們在這次比賽交流，彼此之間認識、怎樣贏過對方的心態。」

