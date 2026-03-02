經典賽／首場官辦熱身賽恐因雨泡湯 曾豪駒：盡力協助選手調整

2026世界棒球經典賽中華隊原定今天迎戰首場官辦熱身賽，但比賽恐因雨勢泡湯，總教練曾豪駒表示，原本想利用這兩場觀察棒次安排如何讓串聯度更好，目前看天氣可能只剩明天的比賽，投手部分，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。

曾豪駒表示，有預想到會下雨，萬一沒辦法比賽會安排室內打擊維持手感，至於投手練習場地受限，曾總則說，只能盡力找地方讓投手可以做他們的練習。

