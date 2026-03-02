經典賽／好的氛圍從贏球開始 但曾總從聊天中已先看到好消息

中華隊拚戰此次世界棒球經典賽，納入史上最大旅外團，也考驗整合速度，6位旅美加上台美混血費爾柴德將從今天開始加入出賽陣容，被問到目前團隊氣氛，總教練曾豪駒表示，一個球隊好的氛圍是從贏球開始，但目前透過練球時選手聊天，已感受他們的共識，就是要拿出最好表現去爭取最佳成績。

中華隊從1月15日集訓至今，從一開始的中職班底，到旅美球員報到，昨天完全體到齊。

中華隊須在所剩不多的時間裡整合出最佳隊形，被問到目前團隊氣氛，曾豪駒表示，「一個球隊好的氛圍當然是從贏球開始，贏球大家就會彼此開始討論，昨天才是全員到齊第一天，這需要一點時間。」

曾豪駒也觀察到，「練習中間看大家聊天都是怎樣去面對這次比賽，大家想法都是拿出最好表現要爭取最好成績，很感謝球員對這個團隊的付出。」