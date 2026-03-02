快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／好的氛圍從贏球開始 但曾總從聊天中已先看到好消息

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
2026世界棒球經典賽中華隊原定今天迎戰首場官辦熱身賽，但比賽恐因雨勢泡湯，總教練曾豪駒表示，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。特派記者余承翰／宮崎攝影
2026世界棒球經典賽中華隊原定今天迎戰首場官辦熱身賽，但比賽恐因雨勢泡湯，總教練曾豪駒表示，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。特派記者余承翰／宮崎攝影

中華隊拚戰此次世界棒球經典賽，納入史上最大旅外團，也考驗整合速度，6位旅美加上台美混血費爾柴德將從今天開始加入出賽陣容，被問到目前團隊氣氛，總教練曾豪駒表示，一個球隊好的氛圍是從贏球開始，但目前透過練球時選手聊天，已感受他們的共識，就是要拿出最好表現去爭取最佳成績。

中華隊從1月15日集訓至今，從一開始的中職班底，到旅美球員報到，昨天完全體到齊。

中華隊須在所剩不多的時間裡整合出最佳隊形，被問到目前團隊氣氛，曾豪駒表示，「一個球隊好的氛圍當然是從贏球開始，贏球大家就會彼此開始討論，昨天才是全員到齊第一天，這需要一點時間。」

曾豪駒也觀察到，「練習中間看大家聊天都是怎樣去面對這次比賽，大家想法都是拿出最好表現要爭取最好成績，很感謝球員對這個團隊的付出。」

經典賽 中職 中華隊

延伸閱讀

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

經典賽／中華隊啟程赴日 6旅美球員會合官辦熱身賽備戰

相關新聞

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。