經典賽／官辦熱身賽恐剩1場 曾豪駒規畫明天出賽投手「複製」今天

中華隊今天原定迎戰首場官辦熱身賽，面臨超大雨勢來襲，比賽恐怕泡湯，總教練曾豪駒表示，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。

中華隊今天推出張峻瑋作為第一任投手，面對歐力士隊二軍，因他近期出賽顯示出狀況相對不穩，刻意讓他透過這場比賽再修正一下比賽節奏，此役也要檢視完整體打線安排，如何可以得到最大串聯效果，結果一如天氣預報顯示，宮崎在今天變天，從早上就飄起的細雨，在8點過後逐漸雨勢轉大。

中華隊早上已經先改到室內場地練習，曾豪駒表示，「剛剛過來看，天氣沒有那麼穩定，主辦單位昨天已經先把帆布蓋上，有預想到會下雨，等待大會決定，萬一沒辦法比賽會安排室內打擊，讓我們維持手感。」至於投手練習場地受限，曾總表示，只能盡力找地方讓投手可以做他們的練習。

曾豪駒表示，如果今天比賽最終打不成，明天的投手原則上就是今天準備的投手。他也提到，原本想利用這兩場觀察棒次安排如何讓串聯度更好，「可能只剩下明天的比賽，但相信每位選手不管棒次怎麼排都會盡自己最大努力。」