經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

大谷翔平上屆首度參與經典賽，率領日本奪冠，本屆再度回歸日本武士陣容，聚集9名大聯盟級戰力的日本隊，也是本屆最被看好的球隊之一。

日本隊也在昨天30人報到完成，大谷翔平貼出選手聚餐照片，日本媒體注意到選了和2023年經典人時是一樣的餐廳，頗有延續「勝利方程式」的味道；球迷最關心這一頓是誰請，吉田正尚可能給了答案，在限時動態寫著「謝謝菅野先生」並附上吃得美味的emoji。

由於美職選手無法參與自辦熱身賽行程，日本今天、明天在京瓷巨蛋的官辦熱身賽，將是9位大聯盟選手唯一參與熱身賽的機會。