經典賽／日本隊30人到齊！聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
日本隊30人名單到齊，大谷翔平貼出全隊聚餐畫面。圖／取自大谷翔平IG
日本隊30人名單到齊，大谷翔平貼出全隊聚餐畫面。圖／取自大谷翔平IG

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

大谷翔平上屆首度參與經典賽，率領日本奪冠，本屆再度回歸日本武士陣容，聚集9名大聯盟級戰力的日本隊，也是本屆最被看好的球隊之一。

日本隊也在昨天30人報到完成，大谷翔平貼出選手聚餐照片，日本媒體注意到選了和2023年經典人時是一樣的餐廳，頗有延續「勝利方程式」的味道；球迷最關心這一頓是誰請，吉田正尚可能給了答案，在限時動態寫著「謝謝菅野先生」並附上吃得美味的emoji。

由於美職選手無法參與自辦熱身賽行程，日本今天、明天在京瓷巨蛋的官辦熱身賽，將是9位大聯盟選手唯一參與熱身賽的機會。

大聯盟 日本 限時動態

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

