經典賽／南韓2日熱身賽由郭彬先發 休5天後投「台韓大戰」？

南韓隊明天將在大阪京瓷巨蛋進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場官辦熱身賽，對戰日職阪神虎隊，預計推出郭彬先發，依照南韓隊的盤算，他很有機會就是8日對中華隊的先發。

南韓隊先前在沖繩進行熱身賽時，每場排定雙先發，4名先發人選呼之欲出，包括蘇珩準、柳賢振、郭彬和高永表，擔任長中繼的則預計有鄭宇宙、孫周永、宋承基，以及昨天才報到的韓裔右投丹寧（Dane Dunning）。

南韓隊預賽4場比賽依序為5日對捷克隊、7日面對衛冕軍日本隊、8日對決中華隊，9日與澳洲隊交手，4名先發投手在熱身賽的登板時間，也牽動預賽4戰的先發人選安排，其中關鍵的「台韓之戰」，綜合先前南韓媒體的消息，最有機會由郭彬或38歲左投柳賢振擔綱先發。

今天南韓隊在大阪巨蛋進行練球，對於先發投手的安排，總教練柳志炫表示：「已經有大致構想，但最後還是要看選手的狀態，狀況最好的球員會出賽。」明後兩天的官辦熱身賽，會依序對上阪神虎及歐力士猛牛，預計這兩戰打完後，在5日做出最終決定。

總教練柳志炫今天也先公布，明天對阪神之戰，預計會由郭彬先發，阪神則推出右投才木浩人。南韓媒體《Xports News》 指出，如果考量到休息天數，郭彬這張王牌有機會在休5天後，於8日先發面對中華隊。

柳志炫今天僅表示，明天確定由郭彬先發，至於他會投多長以及後續的投手安排，目前沒有透露，「若能按照計畫的局數就照計畫，但也有可能視投球數或場上的情況提前更換，第2、3任投手已準備好，但現在難以透露確切是誰。」