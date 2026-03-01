快訊

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

中和3貼機車不明原因自撞 5歲男童重創無呼吸心跳命危

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／南韓2日熱身賽由郭彬先發 休5天後投「台韓大戰」？

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
韓國隊投手郭彬。截圖自郭彬IG
韓國隊投手郭彬。截圖自郭彬IG

南韓隊明天將在大阪京瓷巨蛋進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場官辦熱身賽，對戰日職阪神虎隊，預計推出郭彬先發，依照南韓隊的盤算，他很有機會就是8日對中華隊的先發。

南韓隊先前在沖繩進行熱身賽時，每場排定雙先發，4名先發人選呼之欲出，包括蘇珩準、柳賢振、郭彬和高永表，擔任長中繼的則預計有鄭宇宙、孫周永、宋承基，以及昨天才報到的韓裔右投丹寧（Dane Dunning）。

南韓隊預賽4場比賽依序為5日對捷克隊、7日面對衛冕軍日本隊、8日對決中華隊，9日與澳洲隊交手，4名先發投手在熱身賽的登板時間，也牽動預賽4戰的先發人選安排，其中關鍵的「台韓之戰」，綜合先前南韓媒體的消息，最有機會由郭彬或38歲左投柳賢振擔綱先發。

今天南韓隊在大阪巨蛋進行練球，對於先發投手的安排，總教練柳志炫表示：「已經有大致構想，但最後還是要看選手的狀態，狀況最好的球員會出賽。」明後兩天的官辦熱身賽，會依序對上阪神虎及歐力士猛牛，預計這兩戰打完後，在5日做出最終決定。

總教練柳志炫今天也先公布，明天對阪神之戰，預計會由郭彬先發，阪神則推出右投才木浩人。南韓媒體《Xports News》 指出，如果考量到休息天數，郭彬這張王牌有機會在休5天後，於8日先發面對中華隊。

柳志炫今天僅表示，明天確定由郭彬先發，至於他會投多長以及後續的投手安排，目前沒有透露，「若能按照計畫的局數就照計畫，但也有可能視投球數或場上的情況提前更換，第2、3任投手已準備好，但現在難以透露確切是誰。」

經典賽 南韓 中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊小心！金慧成訓練日出奇招敲3轟 炸烈大阪巨蛋

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

相關新聞

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。