經典賽／正賽為重！官辦熱身賽第二戰 日本獨盟投手協助中華隊名單公布

中央社／ 台北1日電
世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手沙子宸（右）與球隊會合，跑步調整時差。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手沙子宸（右）與球隊會合，跑步調整時差。記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊正在日本宮崎備戰中，因熱身賽與正式賽太過接近，特別提出「請支援投手」需求，官辦熱身賽將有3位日本獨立聯盟球員協助。

根據日本媒體「高校野球.com」報導，這次經典賽中華及韓國隊都提出支援選手的需求，減輕投手群在正式比賽前的負擔，選出5名效力日本獨立聯盟的投手幫忙，分別是德島藍短襪隊的鎌田州真、石井康輝、小林樹斗，以及茨城宇宙行星隊的金韓根、埼玉武藏熱火熊隊今村虎楠。

其中鎌田州真、金韓根、今村虎楠將支援中華隊，石井康輝、小林樹斗則協助韓國隊投球，官辦熱身賽時間落在3月2日、3日，而比賽5日就要開打，中華隊總教練曾豪駒就表示，考量到投手休息天數，請大會支援投手，3日的比賽會控制中隊投手出賽。

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

