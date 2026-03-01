經典賽／正賽為重！官辦熱身賽第二戰 日本獨盟投手協助中華隊名單公布

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊正在日本宮崎備戰中，因熱身賽與正式賽太過接近，特別提出「請支援投手」需求，官辦熱身賽將有3位日本獨立聯盟球員協助。

根據日本媒體「高校野球.com」報導，這次經典賽中華及韓國隊都提出支援選手的需求，減輕投手群在正式比賽前的負擔，選出5名效力日本獨立聯盟的投手幫忙，分別是德島藍短襪隊的鎌田州真、石井康輝、小林樹斗，以及茨城宇宙行星隊的金韓根、埼玉武藏熱火熊隊今村虎楠。

其中鎌田州真、金韓根、今村虎楠將支援中華隊，石井康輝、小林樹斗則協助韓國隊投球，官辦熱身賽時間落在3月2日、3日，而比賽5日就要開打，中華隊總教練曾豪駒就表示，考量到投手休息天數，請大會支援投手，3日的比賽會控制中隊投手出賽。