聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／正賽為重！官辦熱身賽第二戰 日本獨盟投手協助中華隊名單公布
世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊正在日本宮崎備戰中，因熱身賽與正式賽太過接近，特別提出「請支援投手」需求，官辦熱身賽將有3位日本獨立聯盟球員協助。
根據日本媒體「高校野球.com」報導，這次經典賽中華及韓國隊都提出支援選手的需求，減輕投手群在正式比賽前的負擔，選出5名效力日本獨立聯盟的投手幫忙，分別是德島藍短襪隊的鎌田州真、石井康輝、小林樹斗，以及茨城宇宙行星隊的金韓根、埼玉武藏熱火熊隊今村虎楠。
其中鎌田州真、金韓根、今村虎楠將支援中華隊，石井康輝、小林樹斗則協助韓國隊投球，官辦熱身賽時間落在3月2日、3日，而比賽5日就要開打，中華隊總教練曾豪駒就表示，考量到投手休息天數，請大會支援投手，3日的比賽會控制中隊投手出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。