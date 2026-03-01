經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

南韓隊備戰世界棒球經典賽（WBC），今天全員現身日本大阪京瓷巨蛋練球，準備迎接明天開打的官辦熱身賽，根據南韓媒體《OSEN》報導，大聯盟舊金山巨人隊外野手李政厚，擔任本屆「南韓隊長」的感觸很多，希望這次別再當「悲劇主角」，要帶領球隊一路贏到最後。

李政厚前一次參與經典賽時年僅24歲，還是韓職球員的身分，這次以大聯盟球員身分參賽，南韓隊總教練柳志炫早在去年就和他討論當隊長一事，李政厚也欣然答應承接這項任務，他坦言，「比起壓力，責任感更重了。」

南韓隊曾在2006、2009年經典賽打進4強，其中第二屆賽事更獲亞軍，但之後連三屆在預賽止步。李政厚這次再披上國家隊戰袍，尤其擔任領導者的角色，他也有感而發，「我一直都有自信，但必須用結果來證明，過去幾屆國際賽成績都不好，自從進入成棒國家隊後，好像沒有留下什麼美好的回憶。」

李政厚有感而發地說，「我小時候，南韓棒球在國際賽總是有好成績，我是看著北京奧運、經典賽、12強賽長大的世代，看到前輩們的榮耀而成長，但自從我進入職棒、成為國家隊一員後，卻總是慘敗，感覺自己像是悲劇的主角一樣。」

因此這次肩負「南韓隊長」的責任，李政厚表示：「我想要打破現狀，希望可以重現我小時候看到前輩們的那種榮耀。」

為了國家隊而戰，李政厚身為陣中最具指標性的選手，任何角色和安排他都義不容辭，「不管打什麼位置、有沒有先發，對我來說都不重要，無論先發或替補，我只在乎球隊勝利，守哪個位置、排第幾棒都無所謂。」

3年前的經典賽，南韓無緣8強，李政厚坦言十分不甘心，「大賽結束後，甚至是比賽輸球後，我都曾經因此哭過，雖然總是會對這樣的大賽滿懷期待，但也會有某個瞬間想說『如果又變成那樣怎麼辦？』但經歷了這些不好的經驗，現在反而有種退無可退的感覺。」

與上屆經典賽相比，南韓隊陣容變動不少，李政厚今年除了領導球隊，也要作為本土球員和韓裔選手的交流橋梁，「現在我們隊裡有很多優秀的球員、表現很好的學弟和前輩們，因為有很多可靠的前輩在，我想只要我在中間好好照顧年輕球員、協助前輩們，就會有好的結果。」

對於這次經典賽的目標，李政厚要帶隊重返榮耀，他提到，每年代表隊的成員都不一樣，所以這次經典賽會是和這批球員第一次也是最後一次組隊，李政厚不只希望正賽「打滿7場」，他也說，最大的心願是，包含明後天的兩場官辦熱身賽，「9場比賽全部都要贏！」