快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
李政厚。路透資料照
李政厚。路透資料照

南韓隊備戰世界棒球經典賽（WBC），今天全員現身日本大阪京瓷巨蛋練球，準備迎接明天開打的官辦熱身賽，根據南韓媒體《OSEN》報導，大聯盟舊金山巨人隊外野手李政厚，擔任本屆「南韓隊長」的感觸很多，希望這次別再當「悲劇主角」，要帶領球隊一路贏到最後。

李政厚前一次參與經典賽時年僅24歲，還是韓職球員的身分，這次以大聯盟球員身分參賽，南韓隊總教練柳志炫早在去年就和他討論當隊長一事，李政厚也欣然答應承接這項任務，他坦言，「比起壓力，責任感更重了。」

南韓隊曾在2006、2009年經典賽打進4強，其中第二屆賽事更獲亞軍，但之後連三屆在預賽止步。李政厚這次再披上國家隊戰袍，尤其擔任領導者的角色，他也有感而發，「我一直都有自信，但必須用結果來證明，過去幾屆國際賽成績都不好，自從進入成棒國家隊後，好像沒有留下什麼美好的回憶。」

李政厚有感而發地說，「我小時候，南韓棒球在國際賽總是有好成績，我是看著北京奧運、經典賽、12強賽長大的世代，看到前輩們的榮耀而成長，但自從我進入職棒、成為國家隊一員後，卻總是慘敗，感覺自己像是悲劇的主角一樣。」

因此這次肩負「南韓隊長」的責任，李政厚表示：「我想要打破現狀，希望可以重現我小時候看到前輩們的那種榮耀。」

為了國家隊而戰，李政厚身為陣中最具指標性的選手，任何角色和安排他都義不容辭，「不管打什麼位置、有沒有先發，對我來說都不重要，無論先發或替補，我只在乎球隊勝利，守哪個位置、排第幾棒都無所謂。」

3年前的經典賽，南韓無緣8強，李政厚坦言十分不甘心，「大賽結束後，甚至是比賽輸球後，我都曾經因此哭過，雖然總是會對這樣的大賽滿懷期待，但也會有某個瞬間想說『如果又變成那樣怎麼辦？』但經歷了這些不好的經驗，現在反而有種退無可退的感覺。」

與上屆經典賽相比，南韓隊陣容變動不少，李政厚今年除了領導球隊，也要作為本土球員和韓裔選手的交流橋梁，「現在我們隊裡有很多優秀的球員、表現很好的學弟和前輩們，因為有很多可靠的前輩在，我想只要我在中間好好照顧年輕球員、協助前輩們，就會有好的結果。」

對於這次經典賽的目標，李政厚要帶隊重返榮耀，他提到，每年代表隊的成員都不一樣，所以這次經典賽會是和這批球員第一次也是最後一次組隊，李政厚不只希望正賽「打滿7場」，他也說，最大的心願是，包含明後天的兩場官辦熱身賽，「9場比賽全部都要贏！」

經典賽 大聯盟 國家隊 柳志炫

延伸閱讀

經典賽／沒忘上屆恥辱 「美國隊長」賈吉：輪到我們改寫劇本

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

【聚焦世界棒球經典賽】朱宥勳／大賽之前，氛圍怪異：寫在2026年「世界棒球經典賽」前

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

相關新聞

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。