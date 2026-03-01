經典賽／中華隊小心！金慧成訓練日出奇招敲3轟 炸烈大阪巨蛋

即將參加世界棒球經典賽（WBC）的南韓隊今日在大阪京瓷巨蛋進行了完整訓練，在訓練中，南韓隊成員、效力道奇隊的金慧成展現了亮眼的擊球能力，從在大聯盟春訓的表現，一直到近期的WBC賽事集訓，他的打擊實力已有顯著提升。

南韓隊今日也迎來「完全體」，包含效力MLB老虎隊瓊斯（Jahmai Jones）、太空人隊惠特科姆（Shay Whitcomb）、巨人隊「風之孫」李政厚，以及金慧成等大聯盟球星正式在日本會合，南韓隊全體到齊參與訓練。而根據日媒《Sponichi Annex》報導，金惠成在今天打擊練習中擔任二壘手，進行了三組打擊練習，總計揮棒18次，擊出3發全壘打。此外，他還展示了一種強勁的「無跨步」特殊擊球姿勢，將球轟上右外野三層看台，這一擊威力十足，引得在場觀看訓練的韓國隊員們發出陣陣歡呼。

訓練結束後，金慧成在接受日本媒體採訪時神情嚴肅地表示，「首先，我希望取得好成績，我的目標是盡可能取得更高的成就。」談到同組的對手日本隊，他謹慎地說：「日本隊是一支非常強大的隊伍，他們人才濟濟，所以作為對手，我們非常渴望擊敗他們。」

談到同在道奇隊的隊友、日本隊成員大谷翔平，金慧成則語帶敬意地說道：「他是最好的球員。他自我管理非常嚴格，付出了很多努力。」談到另一位道奇隊友山本由伸，他則是興奮地表示：「正如大家去年所見，他是一位優秀的投手，也是一位非常出色的球員。作為一名棒球運動員，我非常榮幸能和他一起打球。我期待著在球場上再次見到他。」

接下來，南韓將於2、3日分別與日職隊伍阪神虎、歐力士猛牛進行官辦熱身賽，隨後他們將在5日正賽碰頭捷克，7日強碰衛冕軍日本隊，8日對決中華隊，上演C組關鍵晉級戰，9日對上澳洲。