經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊1日到日本宮崎SOKKEN棒球場練球，總教練曾豪駒表示，首場官辦熱身賽預計由投手張峻瑋（圖）先發。圖中央社提供
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊1日到日本宮崎SOKKEN棒球場練球，總教練曾豪駒表示，首場官辦熱身賽預計由投手張峻瑋（圖）先發。圖中央社提供

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

中華隊首戰將在3月5日面對澳洲隊，推算時程上，有先發任務的投手要在明後天出賽難度較高，曾豪駒坦言確實如此，因此有協調大會支援；根據日本媒體報導，將由獨立聯盟投手分攤局數。

曾豪駒表示，這兩場熱身賽的投手會以短局數為主，主要是讓大家維持手感，安排張峻瑋先上，是考量他狀況比較需要調整，「先把他的節奏找回來。」

世界棒球經典賽台灣隊1日到日本宮崎SOKKEN棒球場練球備戰，旅外好手林昱珉（前）、張峻瑋（後左）等投手群在外野草皮區訓練。圖中央社提供
世界棒球經典賽台灣隊1日到日本宮崎SOKKEN棒球場練球備戰，旅外好手林昱珉（前）、張峻瑋（後左）等投手群在外野草皮區訓練。圖中央社提供

至於野手陣形，曾豪駒透露目前先規畫李灝宇二壘，「他有說他三壘也可以，就是看這兩場守備搭配怎樣找出最好隊形，這兩場就是會以正賽陣容去做安排，讓大家培養默契。」包括台美混血費爾柴德也將出賽。

中華隊前進日本宮崎，今天由總教練曾豪駒代表接受宮崎市致贈的10公斤宮崎牛。記者余承翰／攝影 陳宛晶
中華隊前進日本宮崎，今天由總教練曾豪駒代表接受宮崎市致贈的10公斤宮崎牛。記者余承翰／攝影 陳宛晶

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

