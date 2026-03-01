聽新聞
經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形
中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。
中華隊首戰將在3月5日面對澳洲隊，推算時程上，有先發任務的投手要在明後天出賽難度較高，曾豪駒坦言確實如此，因此有協調大會支援；根據日本媒體報導，將由獨立聯盟投手分攤局數。
曾豪駒表示，這兩場熱身賽的投手會以短局數為主，主要是讓大家維持手感，安排張峻瑋先上，是考量他狀況比較需要調整，「先把他的節奏找回來。」
至於野手陣形，曾豪駒透露目前先規畫李灝宇二壘，「他有說他三壘也可以，就是看這兩場守備搭配怎樣找出最好隊形，這兩場就是會以正賽陣容去做安排，讓大家培養默契。」包括台美混血費爾柴德也將出賽。
