經典賽／張奕重逢歐力士舊友 看旅美投手加入戰力更多「層次」

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
張奕在練球前先到場上與歐力士隊教練打招呼。記者余承翰／攝影 陳宛晶
張奕在練球前先到場上與歐力士隊教練打招呼。記者余承翰／攝影 陳宛晶

中華隊今天前進宮崎Sokken球場練球，張奕重回過去歐力士隊時期的春訓基地，今天在歐力士練球期間就飄到場上，從本壘後方一路打招呼到外野，與過去共事過的戰友敘舊。

宮崎也是歐力士、西武的春訓地點，張奕在這裡度過8年的春訓，這回隨中華隊來此進行最後調整、官辦熱身賽，成為他的舊地重遊。

張奕表示，「知道要來這個球場練習，有預期還有二軍的人在這，現在認識的選手已經不多了，就是跟一些教練打招呼，他們也很關心我之前肩傷的事情。」他笑說，自己有準備伴手禮，但今天要來時忘了帶，還好明天還有比賽，「不然我就要自己吃了。」

昨天旅美選手報到後，中華隊完整體到齊，張奕也說在他們加入後，感覺「層次」不一樣，很興奮能與他們同隊，印象較深的是2024年12強隊友林昱珉，「看他變不太一樣，變壯了，感覺個性也比較沈穩一點。」

中華隊此行帶16位投手，張奕預期會有很多一局輪替，還不知道會怎麼安排，但自己目前調整狀況還不錯，「剩下沒幾天的調整，珍惜現在的訓練。」

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

經典賽／有義務要打WBC 李灝宇畫一條缺席春訓仍踏上的大聯盟道路

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

