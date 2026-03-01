經典賽／沒忘上屆恥辱 「美國隊長」賈吉：輪到我們改寫劇本

快訊

隨著世界棒球經典賽（WBC）賽事迫在眉睫，各國參賽隊伍也正積極備戰中。上屆賽事殺入冠軍戰的美國隊，最終卻以1分之差敗給日本，因此，誓言復仇的他們，在今年組了一支號稱「史上最強」的美國隊，擔任這支球隊隊長的洋基重炮手賈吉（Aaron Judge）也在今日春訓賽後受訪時，談到了他對於拿下本屆賽會冠軍的渴望。

洋基今日在春訓以5：1擊敗藍鳥，賈吉在賽後出席了當地媒體的新聞記者會，當被問到即將到來的WBC賽事時，他首先表示：「我曾效力過很多球隊，包括洋基隊的隊長。作為美國國家隊的一員，我希望能和全隊一起享受這一刻，並為這支球隊全力以赴。」

回顧上屆賽事，2023年的WBC冠軍戰，美國隊與日本隊上演一場堪稱「史詩級」的戰役。日本隊在9局上推派「二刀流巨星」大谷翔平擔任終結者，最終他也不負眾望，用一顆漂亮的變化球，三振了美國隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout），幫助日本3：2奪得該屆賽會冠軍。

上屆遺憾輸給日本的痛，美國至今仍記憶猶新，攤開美國今年參賽陣容，可謂眾星雲集，除了賈吉之外，羅利（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith）、威特（Bobby Witt Jr.）等重炮手皆確定參戰；投手方面更是豪華，「雙塞揚」強投史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）均入列。顯然美國是想一掃上屆賽會的恥辱，對他們而言，今年的目標只有一個，就是奪冠。

「現在輪到我們改寫劇本了，我聽說這次錦標賽從一開始就會有季後賽的氛圍。我還聽說，通過參賽，我們可以比往常更早地為（大聯盟）賽季做準備。這將是一場激烈的戰鬥，因為我們代表的是我們的國家。」賈吉補充。

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

中華隊備戰世界棒球經典賽，明、後天將過招歐力士二軍、軟銀二軍，先前在自辦熱身賽展現極度不穩控球的張峻瑋，將在明天「第一個投」，野手陣形則會是「正賽模式」，尋求在最後兩場比賽找到最佳隊形。

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

