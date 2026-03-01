經典賽／沒忘上屆恥辱 「美國隊長」賈吉：輪到我們改寫劇本

隨著世界棒球經典賽（WBC）賽事迫在眉睫，各國參賽隊伍也正積極備戰中。上屆賽事殺入冠軍戰的美國隊，最終卻以1分之差敗給日本，因此，誓言復仇的他們，在今年組了一支號稱「史上最強」的美國隊，擔任這支球隊隊長的洋基重炮手賈吉（Aaron Judge）也在今日春訓賽後受訪時，談到了他對於拿下本屆賽會冠軍的渴望。

洋基今日在春訓以5：1擊敗藍鳥，賈吉在賽後出席了當地媒體的新聞記者會，當被問到即將到來的WBC賽事時，他首先表示：「我曾效力過很多球隊，包括洋基隊的隊長。作為美國國家隊的一員，我希望能和全隊一起享受這一刻，並為這支球隊全力以赴。」

回顧上屆賽事，2023年的WBC冠軍戰，美國隊與日本隊上演一場堪稱「史詩級」的戰役。日本隊在9局上推派「二刀流巨星」大谷翔平擔任終結者，最終他也不負眾望，用一顆漂亮的變化球，三振了美國隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout），幫助日本3：2奪得該屆賽會冠軍。

上屆遺憾輸給日本的痛，美國至今仍記憶猶新，攤開美國今年參賽陣容，可謂眾星雲集，除了賈吉之外，羅利（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith）、威特（Bobby Witt Jr.）等重炮手皆確定參戰；投手方面更是豪華，「雙塞揚」強投史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）均入列。顯然美國是想一掃上屆賽會的恥辱，對他們而言，今年的目標只有一個，就是奪冠。

「現在輪到我們改寫劇本了，我聽說這次錦標賽從一開始就會有季後賽的氛圍。我還聽說，通過參賽，我們可以比往常更早地為（大聯盟）賽季做準備。這將是一場激烈的戰鬥，因為我們代表的是我們的國家。」賈吉補充。