經典賽／詢問村上宗隆能否要大谷簽名 林維恩：他說這個很難

林維恩投入中華隊練球第一天，昨天經歷15小時的長途飛行，有趣插曲是途中與白襪隊日籍重砲村上宗隆同班機，林維恩與他聊天，趁機問起有沒有機會要大谷翔平簽名，村上回應「這個很難」。

目前旅美最高層級高階1A的林維恩，去年就是經典賽資格賽中華隊班底，出賽2場，合計1.1局、4個出局數都是三振，正賽再度披上中華隊戰袍。

去年資格賽時還是成棒階級國際賽的菜鳥，那一仗讓他提升抗壓性，林維恩說：「去年人很多、滿緊張，今年不像去年那樣很慌的感覺。」他說這次抱持放手一搏的心態，不預設會碰上哪隊登板，「看到誰就打，不用怕。」

林維恩從鳳凰城出發，途經洛杉磯、東京再到宮崎，雖然有點累，但重逢許多旅外好友，大家一起聊聊球隊春訓近況，今天早上也與費爾柴德小聊一下，「他問我是左投嗎？」

意外插曲是與也要前往日本與國家隊會合的村上同班機，林維恩透露兩人之間的互動，「我有跟他聊天，我有問他可不可以和大谷翔平要簽名，他說這個很難。」