經典賽／詢問村上宗隆能否要大谷簽名 林維恩：他說這個很難

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩與球隊會合，一同參與練習並調整時差。記者余承翰／攝影 余承翰
世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩與球隊會合，一同參與練習並調整時差。記者余承翰／攝影 余承翰

林維恩投入中華隊練球第一天，昨天經歷15小時的長途飛行，有趣插曲是途中與白襪隊日籍重砲村上宗隆同班機，林維恩與他聊天，趁機問起有沒有機會要大谷翔平簽名，村上回應「這個很難」。

目前旅美最高層級高階1A的林維恩，去年就是經典賽資格賽中華隊班底，出賽2場，合計1.1局、4個出局數都是三振，正賽再度披上中華隊戰袍。

去年資格賽時還是成棒階級國際賽的菜鳥，那一仗讓他提升抗壓性，林維恩說：「去年人很多、滿緊張，今年不像去年那樣很慌的感覺。」他說這次抱持放手一搏的心態，不預設會碰上哪隊登板，「看到誰就打，不用怕。」

林維恩從鳳凰城出發，途經洛杉磯、東京再到宮崎，雖然有點累，但重逢許多旅外好友，大家一起聊聊球隊春訓近況，今天早上也與費爾柴德小聊一下，「他問我是左投嗎？」

意外插曲是與也要前往日本與國家隊會合的村上同班機，林維恩透露兩人之間的互動，「我有跟他聊天，我有問他可不可以和大谷翔平要簽名，他說這個很難。」

世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩（前）與球隊會合，一同參與練習並調整時差。記者余承翰／攝影 余承翰
世界棒球經典賽中華隊今天在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩（前）與球隊會合，一同參與練習並調整時差。記者余承翰／攝影 余承翰

經典賽 洛杉磯 國家隊 鳳凰城

相關新聞

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天練球，總教練曾豪駒表示，明天首場官辦熱身賽預計由張峻瑋先投，3日會請大會支援投手，兩場...

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

