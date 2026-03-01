經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天練球，總教練曾豪駒表示，明天首場官辦熱身賽預計由張峻瑋先投，3日會請大會支援投手，兩場官辦熱身賽費爾柴德（Stuart Fairchild）預計都會出賽。

世界棒球經典賽中華隊昨天抵達日本宮崎，今天在SOKKEN球場安排練球，也是中華隊30人首度到齊，預計2日官辦熱身賽與日職歐力士猛牛隊交手，3日迎戰福岡軟銀鷹隊。

中華隊總教練曾豪駒表示，明天官辦熱身賽先發投手預計是旅日投手張峻瑋，主要讓張峻瑋調整投球節奏，後續再安排牛棚投手依序上場。

2場官辦熱身賽後，隔1天正式賽就開打，曾豪駒也表示，考量到投手休息天數，明天首場官辦熱身賽會以中華隊的投手出賽為主，並有請大會支援投手，第2場官辦熱身賽就會控制中華隊投手出賽，主要讓野手出賽維持手感。

被問起首度看到中華隊「完全體」，觀察練球感覺如何，曾豪駒表示，大家狀況都不錯，旅美6名球員昨天先後抵達宮崎，還需要調整一下時差，但經過今天的練習，感覺都有融入團隊、氛圍蠻好的。