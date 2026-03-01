快訊

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

中央社／ 宮崎1日電
中華隊20歲投手張峻瑋。圖／中華職棒提供
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天練球，總教練曾豪駒表示，明天首場官辦熱身賽預計由張峻瑋先投，3日會請大會支援投手，兩場官辦熱身賽費爾柴德（Stuart Fairchild）預計都會出賽。

世界棒球經典賽中華隊昨天抵達日本宮崎，今天在SOKKEN球場安排練球，也是中華隊30人首度到齊，預計2日官辦熱身賽與日職歐力士猛牛隊交手，3日迎戰福岡軟銀鷹隊。

中華隊總教練曾豪駒表示，明天官辦熱身賽先發投手預計是旅日投手張峻瑋，主要讓張峻瑋調整投球節奏，後續再安排牛棚投手依序上場。

2場官辦熱身賽後，隔1天正式賽就開打，曾豪駒也表示，考量到投手休息天數，明天首場官辦熱身賽會以中華隊的投手出賽為主，並有請大會支援投手，第2場官辦熱身賽就會控制中華隊投手出賽，主要讓野手出賽維持手感。

被問起首度看到中華隊「完全體」，觀察練球感覺如何，曾豪駒表示，大家狀況都不錯，旅美6名球員昨天先後抵達宮崎，還需要調整一下時差，但經過今天的練習，感覺都有融入團隊、氛圍蠻好的。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天練球，總教練曾豪駒表示，明天首場官辦熱身賽預計由張峻瑋先投，3日會請大會支援投手，兩場...

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

