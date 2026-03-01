快訊

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導

才木浩人。 美聯社

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

南韓隊在本屆經典賽目標重返8強，1月初第一階段集訓前往塞班島，2月中則是赴日本沖繩進行第二階段集訓，為期兩周，打了5場熱身賽戰績4勝1敗，但有比賽只打7局，也為調配人力和適應規則等等，沒有完全依照正式比賽的模式進行。

全隊28日結束在沖繩的行程飛往日本大阪，大聯盟球員包括「南韓隊長」李政厚、高祐錫、瓊斯（Jahmai Jones）、惠特科姆（Shay Whitcomb）及 唐寧（Dane Dunning）則已在27日抵達大阪，道奇隊金慧則是27日在美國打完熱身賽後啟程赴日，目前30人全員到齊。

南韓隊今天在熱身賽場地大阪京瓷巨蛋進行練球，明天展開官辦熱身賽，將是全隊以完整陣容出戰的首場正式賽事，2日對上日職阪神虎隊，阪神預計由去年中央聯盟防禦率王才木浩人先發，他也被視為是這次日本隊的「遺珠」之一；3日南韓隊第二場熱身賽會與日職歐力士猛牛隊交手。

