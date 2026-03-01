經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
林昱珉（左）、莊陳仲敖加入中華隊練球。記者余承翰／攝影 陳宛晶
繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

林昱珉在2024年就是世界12強棒球賽冠軍班底，擔綱中華隊王牌投手，此次再度投入國家隊行列，角色同樣舉足輕重，南韓媒體在點評中華隊陣容時也特別注意到他，甚至封為「南韓殺手」。

林昱珉首度挑戰經典賽，他也說：「我打過非常多中華隊，這是我目前唯一一個還沒有參加到的。」他說因為自己旅外，沒打過中職，很開心打中華隊身邊都是來自同一個國家的隊友、講一個語言，「這就會讓我很開心、很興奮。」

這批中華隊包括12強賽冠軍隊友，也有從小同世代一起打球長大，林昱珉一加入就感受到團隊正向氣氛，「我一直都有在關注，也有和家正固定聯絡，看得出來團隊氣氛很好。」12強隊友張奕今天就跟他說，感覺他變成熟了，林昱珉笑說：「應該是因為有小孩了吧！」

昨天才剛搭長途飛機來到日本，林昱珉今天身體仍感覺疲勞，今天主要是輕鬆活動、把身體舒展開，「還有時差，平常旅外，比較知道要怎麼調整時差，所以比較沒有大問題。」

林昱珉休賽季增重5公斤，肌肉量也提升，有感球速升級，自評春訓狀況不錯，包括變化球在內的所有球種犀利度都很夠，「希望控球可以再更好一點。」他今年為了參加經典賽提前回到美國向響尾蛇隊報到，他解釋，「經典賽對球團來說是比較不穩定的因素，希望自己可以提早開機，有把時程都排好。」

至於期待在經典賽扛起哪場比賽？對上誰？林昱珉未漏口風，「還不知道，距離比賽還有一小段時間，先把身體狀況調整好，等待教練給我的指令。」他說每隊都有很好的球員，不管對上哪隊都很期待，「現在的目標只有進到第二階段。」

林昱珉加入中華隊練球。記者余承翰／攝影 陳宛晶
