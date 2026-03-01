聽新聞
經典賽／WBC日本隊警戒中華隊 金子誠密切觀察官辦熱身賽
世界棒球經典賽（WBC）日本隊首戰對上中華隊，不僅先前特別派人來台觀察，接下來中華在日本宮崎的2場官辦熱身賽，日本隊首席教練金子誠也將到場。
中華隊昨天抵達宮崎，今天掌握官方練習時間調整，明天開始要與歐力士猛牛隊、福岡軟銀鷹隊兩支日本職棒二軍隊伍進行官辦熱身賽，調整好狀態迎接5日在東京巨蛋開打的正式賽程，6日對上日本隊。
根據日本媒體「東京體育」報導，日本隊先前已派遣首席教練金子誠、投手教練吉見一起觀察韓國、中華隊的自辦熱身、交流賽，針對經典賽同組頭號對手進行關注，而且會監控到最後一刻。
剛觀察完韓國隊熱身賽的金子誠，預計明天觀看中華隊與日職二軍的賽事，金子誠表示：「同樣是高角度的進壘球，大聯盟打者與中華、韓國打者的應對方式想必會有所不同。」從細節上進行情蒐。
