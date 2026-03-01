快訊

經典賽／WBC日本隊警戒中華隊 金子誠密切觀察官辦熱身賽

中央社／ 台北1日電
中華隊。報系資料照
世界棒球經典賽（WBC）日本隊首戰對上中華隊，不僅先前特別派人來台觀察，接下來中華在日本宮崎的2場官辦熱身賽，日本隊首席教練金子誠也將到場。

中華隊昨天抵達宮崎，今天掌握官方練習時間調整，明天開始要與歐力士猛牛隊、福岡軟銀鷹隊兩支日本職棒二軍隊伍進行官辦熱身賽，調整好狀態迎接5日在東京巨蛋開打的正式賽程，6日對上日本隊。

根據日本媒體「東京體育」報導，日本隊先前已派遣首席教練金子誠、投手教練吉見一起觀察韓國、中華隊的自辦熱身、交流賽，針對經典賽同組頭號對手進行關注，而且會監控到最後一刻。

剛觀察完韓國隊熱身賽的金子誠，預計明天觀看中華隊與日職二軍的賽事，金子誠表示：「同樣是高角度的進壘球，大聯盟打者與中華、韓國打者的應對方式想必會有所不同。」從細節上進行情蒐。

日本職棒 教練 韓國

相關新聞

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天練球，總教練曾豪駒表示，明天首場官辦熱身賽預計由張峻瑋先投，3日會請大會支援投手，兩場...

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

繼世界12強棒球賽後再度披上中華隊戰袍，旅美左投林昱珉即將解鎖生涯第一個世界棒球經典賽，最開心的是身邊的隊友都是來自同一個國家、講一樣的語言，也宣言眼下目標就是進到複賽。

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，預賽C組的官辦熱身賽明天開打，南韓隊陣中的大聯盟球員都已在28日向球隊報到，明天將與日職阪神隊交手，阪神隊預計排出陣中的主力先發、2024年世界12強賽國手才木浩人應戰。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

