經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

日本隊想要尋求經典賽連霸，今年第一場賽事就是面對中華隊，儘管本屆日本武士隊陣容星光熠熠，共有包括大谷翔平、山本由伸在內的8名大聯盟球員助陣，但面對每一場比賽仍不敢大意，尤其最受矚目的開幕戰，無論對手為何都將承受更大的壓力。

為了嚴加戒備，根據日本媒體 《東京體育》報導，日本隊日前就派出首席教練金子誠、投手教練吉見一起等人，持續視察預賽主要對手南韓、台灣的熱身賽，尤其是首戰的對手台灣，日本隊更計劃在比賽前「最後一刻」都持續到場掌握動向。

中華隊日前在台北大巨蛋與日職軟銀、火腿隊進行各1場的交流賽，昨天飛抵日本宮崎，旅美球員也都已報到，全員到齊，明天起就會以完整陣容迎接官辦熱身賽，2日對歐力士猛牛二軍、3日與軟銀隊二軍交手。

金子誠在2月最後一周於沖繩看了南韓隊3場熱身賽，明天起中華隊的兩場熱身賽，他預計也會到場觀察，金子誠表示：「就算是同樣高角度的球，大聯盟打者跟台灣、南韓打者的應對方式也會不同。」持續掌握和分析中華隊的各項資訊，為首戰做好萬全準備。