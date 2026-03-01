經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

山本由伸昨天在大聯盟投完經典賽前最後一場實戰，賽後被日本媒體問及返國時間及經典賽出賽規劃，他都笑說是「秘密」，但今天一早他就在個人社群發出照片，暗示他已經回到家鄉日本，準備與日本隊會合參與經典賽。

日本隊昨天在名古屋完成兩場與中日龍隊的熱身賽，明天起轉戰大阪京瓷巨蛋與阪神虎隊進行兩場官辦熱身賽，2日對戰日職歐力士隊，3日與日職阪神虎隊交手。經典賽正賽的首戰則是在6日晚間在東京巨蛋對決台灣，預計就是由山本由伸先發。

山本由伸在赴美加入道奇隊前，在歐力士隊效力7年，而大阪京瓷巨蛋就是歐力士隊的主場，這次他在官辦熱身賽前回到日本和武士隊會合，他拍下昔日主場的照片，發文時還搭配歐力士的應援曲，流露出對前東家的想念和愛，明天也將回到最熟悉的球場和昔日隊友們重逢。