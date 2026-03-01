快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
歐力士時期的山本由伸。 美聯社
歐力士時期的山本由伸。 美聯社

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

山本由伸昨天在大聯盟投完經典賽前最後一場實戰，賽後被日本媒體問及返國時間及經典賽出賽規劃，他都笑說是「秘密」，但今天一早他就在個人社群發出照片，暗示他已經回到家鄉日本，準備與日本隊會合參與經典賽。

日本隊昨天在名古屋完成兩場與中日龍隊的熱身賽，明天起轉戰大阪京瓷巨蛋與阪神虎隊進行兩場官辦熱身賽，2日對戰日職歐力士隊，3日與日職阪神虎隊交手。經典賽正賽的首戰則是在6日晚間在東京巨蛋對決台灣，預計就是由山本由伸先發。

山本由伸在赴美加入道奇隊前，在歐力士隊效力7年，而大阪京瓷巨蛋就是歐力士隊的主場，這次他在官辦熱身賽前回到日本和武士隊會合，他拍下昔日主場的照片，發文時還搭配歐力士的應援曲，流露出對前東家的想念和愛，明天也將回到最熟悉的球場和昔日隊友們重逢。

山本由伸回到熟悉的歐力士主場。圖截自山本由伸IG
山本由伸回到熟悉的歐力士主場。圖截自山本由伸IG

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

迎接3月5日開打的世界棒球經典賽（WBC），預賽C組隊伍將在明天在宮崎、大阪展開官辦熱身賽。日本隊的經典賽首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，衛冕軍為此「全面戒備」，持續緊盯中華隊的動向。

經典賽／發出大阪巨蛋照+歐力士應援曲 山本由伸回家了！

日本隊強投山本由伸準備迎接世界棒球經典賽（WBC），昨天在道奇隊投完第二場春訓熱身賽後啟程返日，今天發文透露自己已回到日本，且是他熟悉的大阪，放了一張從高處俯瞰大阪京瓷巨蛋的照片，還搭配上前東家歐力士隊的應援曲。

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

影／中華隊宮崎備戰經典賽 獲贈10公斤宮崎牛

中華隊今天在日本宮崎備戰2026世界棒球經典賽，下午將在SOKKEN Stadium展開練球，宮崎觀光商工部次長益田清司特別致贈10公斤宮崎牛給中華隊表達歡迎，由總教練曾豪駒代表接受。

經典賽／葉君璋評徐若熙接近巔峰 笑稱中華隊很多王建民

即將代表台灣征戰經典賽的旅日投手徐若熙，日前在交流賽繳出亮眼表現，中職味全龍總教練葉君璋認為，徐若熙接近巔峰狀態，並打趣...

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊赴日本宮崎備戰，預計打2場官辦熱身賽，若受天候影響無法比賽，也能有足夠空間訓練；總教練曾豪...

