經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

進入官辦熱身賽行程後，球隊的交通、住宿都由大聯盟負責，捷克透過官方X由薩托利亞帶路「room tour」，一開門首先映入眼簾是配有浴缸、淋浴間的寬敞浴室，儘管一人一間，他擁有兩張床的房型，當他的腳步來到窗邊時才是最令人驚艷的地方，壯闊藍天與大海與蒼翠樹林，就在眼前交織出美景。

超高檔的住宿環境，讓薩托利亞讚嘆：「太讚了！其實我們配不上這麼好的飯店，但我們現在真的在這裡。」

捷克隊從2月21日起就在宮崎備戰，官辦熱身賽將在3月2日面對讀賣巨人二軍、3日面對歐力士二軍，比賽地點都是宮崎Sun Marine球場。