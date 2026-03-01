快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
捷克隊投手薩托利亞。。 路透社
捷克隊投手薩托利亞。。 路透社

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

進入官辦熱身賽行程後，球隊的交通、住宿都由大聯盟負責，捷克透過官方X由薩托利亞帶路「room tour」，一開門首先映入眼簾是配有浴缸、淋浴間的寬敞浴室，儘管一人一間，他擁有兩張床的房型，當他的腳步來到窗邊時才是最令人驚艷的地方，壯闊藍天與大海與蒼翠樹林，就在眼前交織出美景。

超高檔的住宿環境，讓薩托利亞讚嘆：「太讚了！其實我們配不上這麼好的飯店，但我們現在真的在這裡。」

捷克隊從2月21日起就在宮崎備戰，官辦熱身賽將在3月2日面對讀賣巨人二軍、3日面對歐力士二軍，比賽地點都是宮崎Sun Marine球場。

經典賽 捷克

延伸閱讀

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

經典賽／中華隊出發宮崎備戰經典賽 桃機水門禮送行

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

相關新聞

經典賽／捷克「開箱」宮崎飯店 三振大谷的工程師大讚絕美海景

世界棒球經典賽進入官方行程，中華隊與同組對手捷克、澳洲隊目前都在日本宮崎備戰，捷克隊透過球隊官方X分享宮崎期間的下榻飯店，寬敞舒適的房間，加上絕美海景，讓上屆三振大谷翔平的工程師兼投手「另類二刀流」薩托利亞（Ondrej Satoria）直呼，沒想到能住到那麼好的飯店。

經典賽／葉君璋評徐若熙接近巔峰 笑稱中華隊很多王建民

即將代表台灣征戰經典賽的旅日投手徐若熙，日前在交流賽繳出亮眼表現，中職味全龍總教練葉君璋認為，徐若熙接近巔峰狀態，並打趣...

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊赴日本宮崎備戰，預計打2場官辦熱身賽，若受天候影響無法比賽，也能有足夠空間訓練；總教練曾豪...

經典賽／新庄剛志提外野守備觀察 陳傑憲：每人方式不同

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志指台灣外野手守備時，習慣手撐著膝蓋等球；世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳...

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，本屆賽會總獎金飆升至3700萬美元（約新台幣11.61億元）；中華隊今天啟程赴...

經典賽／熱血應援！嘉市中正公園400吋大螢幕轉播 啦啦隊帶動氣氛

2026年世界棒球經典賽WBC即將開打，嘉義市政府3月5日至8日將在中正公園舉辦「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，設置40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。