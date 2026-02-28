經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，本屆賽會總獎金飆升至3700萬美元（約新台幣11.61億元）；中華隊今天啟程赴宮崎備戰，從官辦熱身賽起就可透過轉播關注中華隊表現。

上屆2023年世界棒球經典賽總獎金超過1500萬美元（約新台幣4.7億元），本屆獎金再創新高，參賽20隊基本可獲得75萬美元（約新台幣2354萬元）獎金，分組第1名球隊、晉級8強、晉級4強、晉級冠軍戰、冠軍隊伍獎金往上疊加，總獎金高達約3700萬美元（約新台幣11.61億元）。

中華隊今天啟程赴日本宮崎，預計3月1日會安排練球，接著2日起先後進行2場官辦熱身賽，分別為3月2日台灣時間早上10時在SOKKEN球場與日職二軍歐力士猛牛隊交手，3日早上10時與日職二軍福岡軟銀鷹隊交手，3日晚間移動回東京，4日在東京巨蛋有官方練球日。

愛爾達從3月2日、3日官辦熱身賽、中華隊出賽就開始轉播，另外上屆冠軍日本隊與歐力士、阪神隊2場官辦熱身賽，及同組的韓國隊2場官辦熱身賽，台灣時間4日、5日美國隊2場官辦熱身賽也都可透過轉播收看，收視平台包括ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video。

經典賽3月5日正式開打，除愛爾達外，另外包括東森、緯來與台視都有轉播；中華隊將於3月5日首戰澳洲，6日與地主日本交手，7日與捷克交鋒，8日強碰韓國，分組前2名晉級美國8強複賽。