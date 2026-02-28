快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

中央社／ 宮崎28日電
中華隊搭乘華航包機直飛宮崎。記者葉信菉／攝影
中華隊搭乘華航包機直飛宮崎。記者葉信菉／攝影

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，本屆賽會總獎金飆升至3700萬美元（約新台幣11.61億元）；中華隊今天啟程赴宮崎備戰，從官辦熱身賽起就可透過轉播關注中華隊表現。

上屆2023年世界棒球經典賽總獎金超過1500萬美元（約新台幣4.7億元），本屆獎金再創新高，參賽20隊基本可獲得75萬美元（約新台幣2354萬元）獎金，分組第1名球隊、晉級8強、晉級4強、晉級冠軍戰、冠軍隊伍獎金往上疊加，總獎金高達約3700萬美元（約新台幣11.61億元）。

中華隊今天啟程赴日本宮崎，預計3月1日會安排練球，接著2日起先後進行2場官辦熱身賽，分別為3月2日台灣時間早上10時在SOKKEN球場與日職二軍歐力士猛牛隊交手，3日早上10時與日職二軍福岡軟銀鷹隊交手，3日晚間移動回東京，4日在東京巨蛋有官方練球日。

愛爾達從3月2日、3日官辦熱身賽、中華隊出賽就開始轉播，另外上屆冠軍日本隊與歐力士、阪神隊2場官辦熱身賽，及同組的韓國隊2場官辦熱身賽，台灣時間4日、5日美國隊2場官辦熱身賽也都可透過轉播收看，收視平台包括ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video。

經典賽3月5日正式開打，除愛爾達外，另外包括東森、緯來與台視都有轉播；中華隊將於3月5日首戰澳洲，6日與地主日本交手，7日與捷克交鋒，8日強碰韓國，分組前2名晉級美國8強複賽。

經典賽

延伸閱讀

中華隊出發宮崎備戰經典賽 桃機水門禮送行

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

經典賽／宮崎晴天迎接中華隊！官辦熱身賽恐遇雨 C組僅日、韓不受影響

相關新聞

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

世界棒球經典賽將於3月5日開打，中華隊今天啟程前往日本宮崎，準備打官辦熱身賽。今天在機場接受媒體訪問時，有眼尖網友發現中華職棒名將林益全意外入鏡。 中華隊搭乘華航下午的包機直飛宮崎，6名旅美球員

經典賽／中華隊60人搭包機直飛宮崎 全機商務艙服務

中華隊今天正式啟程，準備踏上2026年世界棒球經典賽（WBC）的征途，搭乘下午華航的包機直飛宮崎，6名旅美球員也都已從美...

經典賽／宮崎晴天迎接中華隊！官辦熱身賽恐遇雨 C組僅日、韓不受影響

中華隊今天下午搭機前往日本宮崎，將會有好天氣迎接他們，但3月2日逼近100%的降雨機率才是考驗，攸關中華隊在正式比賽前的...

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

世界棒球經典賽（WBC）下周開打，中華隊今天正式啟程，搭乘下午的華航包機直飛日本宮崎，先參與兩場官辦熱身賽，之後再飛往日...

經典賽／中華隊拚晉級3勝才穩、2勝要算數學 若戰績相同5方式決定排名

2023年世界棒球經典賽上演A組5隊2勝2敗奇景，當時連大聯盟官網都發文解釋規則，說明為何該組由古巴、義大利晉級，也經此...

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，本屆賽會總獎金飆升至3700萬美元（約新台幣11.61億元）；中華隊今天啟程赴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。