經典賽／熱血應援！嘉市中正公園400吋大螢幕轉播 啦啦隊帶動氣氛
2026年世界棒球經典賽WBC即將開打，嘉義市政府3月5日至8日將在中正公園舉辦「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，設置400吋大螢幕現場轉播，現場發送加油棒、應援毛巾與飲料，並邀請啦啦隊帶動氣氛，讓球迷齊聚為中華隊加油，打造城市最熱血的棒球應援現場。
市長黃敏惠表示，中華隊在去年的資格賽一路奮戰成功晉級，展現Team Taiwan團結拚戰、永不言棄的KANO精神，深深感動球迷，為回應各界期待，市府再次舉辦 「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，邀請球迷朋友穿上應援裝備，齊聚中正公園，再次一起為中華隊加油。
教育處長郭添財表示，世界棒球經典賽中華隊將分別迎戰澳洲、日本、捷克及韓國，賽事精彩可期，市府將連續4天辦理轉播活動，設置400吋大螢幕，發送限量加油棒、應援毛巾與飲料，也邀請職棒統一獅專業應援團隊及5名UNIGIRLS啦啦隊員，還有有獎徵答活動。
市府提醒，轉播日程為3月5日上午11時中華隊對上澳洲、3月6日晚上6時日本對上中華隊、3月7日上午11時中華隊對上捷克、3月8日上午11時中華隊對上韓國，最新活動訊息可至「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書粉絲專頁及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁查詢。
