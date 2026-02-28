快訊

經典賽／雲林應援全攻略 台日大戰斗六、虎尾同步轉播啦啦隊應援

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府3月5日起將在縣府大禮堂連續4天轉播中華隊賽事。記者陳雅玲／翻攝
2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊3月5至8日預賽將與澳洲、日本、捷克、韓國對戰，爭取晉級門票，雲林縣除縣府大禮堂、虎尾鎮圓環公有停車場前將轉播4場賽事，3月6日晚間台日大戰，縣府將在虎尾縣立田徑場、斗六市公所將在膨鼠森林公園轉播，邀請民眾為中華隊應援加油。

中華隊今已啟程前往日本為世界棒球經典賽備戰，並將於3月5日上午11時對戰澳洲、6日18時對戰日本、7日上午11時對戰捷克、8日上午11時對戰韓國。

雲林縣府表示，3月5日起將在縣府大禮堂連續4天轉播中華隊賽事；雲林縣棒壘球協會、虎尾鎮公所也將在虎尾圓環前以800吋戶外大螢幕轉播4天賽事。

3月6日中華隊對戰日本，預料吸引全民關注，縣府教育處表示，當天晚間將在位於虎尾的雲林縣立田徑場轉播賽事，不僅有1200吋大螢幕轉播，也邀請台鋼應援啦啦隊與民眾一起為台灣隊加油，並限量提供1500份可樂、爆米花、加油棒、應援紋身貼紙等，並有摸彩活動，傍晚17時開放入場。

斗六市公所表示，3月6日晚間則將在斗六膨鼠森林公園以200吋螢幕轉播台日大戰，並邀請中信啦啦隊女孩波波 、晴 兒、Wendy與民眾一起應援，現場提供1200份可樂、爆米花、加油棒等；雲林縣棒壘球協會理事長朱健嘉表示，6日晚間已申請虎尾信義路約50公尺路權，讓民眾觀看圓環螢幕轉播，現場備有150席座椅。

雲林縣府3月6日晚間將在虎尾雲林縣立田徑場轉播台日大戰。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣棒壘球協會、虎尾鎮公所3月5日起將在虎尾圓環前以800吋戶外大螢幕轉播4天賽事。記者陳雅玲／翻攝
台日棒球交流賽昨天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，終場中華隊以1：6不敵鬥士隊，賽後全隊脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影
斗六市公所3月6日晚間將在斗六膨鼠森林公園以200吋螢幕轉播台日大戰。記者陳雅玲／翻攝
