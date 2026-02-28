經典賽／雲林應援全攻略 台日大戰斗六、虎尾同步轉播啦啦隊應援

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊3月5至8日預賽將與澳洲、日本、捷克、韓國對戰，爭取晉級門票，雲林縣除縣府大禮堂、虎尾鎮圓環公有停車場前將轉播4場賽事，3月6日晚間台日大戰，縣府將在虎尾縣立田徑場、斗六市公所將在膨鼠森林公園轉播，邀請民眾為中華隊應援加油。

中華隊今已啟程前往日本為世界棒球經典賽備戰，並將於3月5日上午11時對戰澳洲、6日18時對戰日本、7日上午11時對戰捷克、8日上午11時對戰韓國。

雲林縣府表示，3月5日起將在縣府大禮堂連續4天轉播中華隊賽事；雲林縣棒壘球協會、虎尾鎮公所也將在虎尾圓環前以800吋戶外大螢幕轉播4天賽事。

3月6日中華隊對戰日本，預料吸引全民關注，縣府教育處表示，當天晚間將在位於虎尾的雲林縣立田徑場轉播賽事，不僅有1200吋大螢幕轉播，也邀請台鋼應援啦啦隊與民眾一起為台灣隊加油，並限量提供1500份可樂、爆米花、加油棒、應援紋身貼紙等，並有摸彩活動，傍晚17時開放入場。

斗六市公所表示，3月6日晚間則將在斗六膨鼠森林公園以200吋螢幕轉播台日大戰，並邀請中信啦啦隊女孩波波 、晴 兒、Wendy與民眾一起應援，現場提供1200份可樂、爆米花、加油棒等；雲林縣棒壘球協會理事長朱健嘉表示，6日晚間已申請虎尾信義路約50公尺路權，讓民眾觀看圓環螢幕轉播，現場備有150席座椅。