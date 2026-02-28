經典賽／葉君璋評徐若熙接近巔峰 笑稱中華隊很多王建民

快訊

中央社／ 台北28日電
徐若熙在今年經典賽將扛重任。圖中央社提供

即將代表台灣征戰經典賽的旅日投手徐若熙，日前在交流賽繳出亮眼表現，中職味全龍總教練葉君璋認為，徐若熙接近巔峰狀態，並打趣現在中華隊陣中有很多王建民。

原先身披龍隊戰袍的「火球男」徐若熙，在中職繳出亮眼數據後，休賽季行使旅外自由球員權利，轉戰日職軟銀鷹隊，並入選這次世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單。日前徐若熙在台日棒球國際交流賽展現絕佳狀態，主投3局無失分、飆速158公里，宣告已經準備好踏上WBC舞台。

龍隊總教練葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時表示，徐若熙看起來狀況很好，甚至有回到巔峰時期狀態，只要針對上一場細節進行微調，應該能投出很好的品質，自然局數也能往上拉，並分享2023年亞洲棒球錦標賽的徐若熙是最佳版本，「能找回亞錦賽那個階段是最好的。」

針對「世界全壘打王」王貞治點出徐若熙要注意球路偏高狀況，葉君璋指出，有些選手調整進度比較快，而在徐若熙準備前往日本報到前，有特別提醒按照自己節奏調整，否則為了跟上球隊進度，有可能再次受傷，「所以我覺得他只是照著自己步調。」

中華隊在交流賽分別不敵日職軟銀鷹、日本火腿隊，且打線嚴重熄火，成為一大隱憂。不過葉君璋提到，兩戰對手強度高，其實擊球內容、應付投手節奏不錯，加上目前很多旅外球員尚未加入，仍有機會在臨場發揮出來。葉君璋還笑稱自己與中華隊投手教練王建民打趣：「以前只有1個王建民，現在有很多王建民。」

