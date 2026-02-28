經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

世界棒球經典賽將於3月5日開打，中華隊今天啟程前往日本宮崎，準備打官辦熱身賽。今天在機場接受媒體訪問時，有眼尖網友發現中華職棒名將林益全意外入鏡。

中華隊搭乘華航下午的包機直飛宮崎，6名旅美球員也都已從美國啟程。教練、選手加上後勤人員，合計60人搭乘此班包機。

值得一提的是，有球迷發現台灣傳奇球星林益全在中華隊受訪時意外入鏡。現年40歲的林益全今年轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊，引發球迷討論，最終58打數17安打，打擊率0.293，OPS值0.762。

林益全生涯在中職累積2013支安打，包含399支二壘打、210轟，打擊率0.332。曾多次披上中華隊戰袍，經典賽第2屆至第4屆都有參加。