經典賽／新庄剛志提外野守備觀察 陳傑憲：每人方式不同

中央社／ 桃園機場28日電
隊長陳傑憲。圖／中華職棒提供
日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志指台灣外野手守備時，習慣手撐著膝蓋等球；世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳傑憲今天表示，每個人準備方式不同。

新庄剛志昨天說，台灣外野手都手撐著在等球，這個部分可能慢一些，從靜到動與從動到動，一定是動到動比較快一些。

中華隊從桃園國際機場出發前往日本宮崎準備為期2天官辦熱身賽前，陳傑憲表示，從靜到動可能沒那麼快，但每個人不同，蓄力方式不一樣，「我個人喜歡撐著」，力量轉換、視線較好。

陳傑憲也以打擊方式為例說，不可能每個人都學日本隊球員大谷翔平，每個人都是獨特個體，要找自己適合的方式。

至於中華隊2場與日職球隊交流賽都輸，陳傑憲表示，能從高強度對決中找到問題，正式比賽前知道不足的地方，還有幾天可調整到最好。每個人做好自己的工作，合起來就是很好的團隊，接下來還有旅外球員加入，期待在宮崎有不同隊形。

