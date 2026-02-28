快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

經典賽／宮崎晴天迎接中華隊！官辦熱身賽恐遇雨 C組僅日、韓不受影響

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎即時報導
中華隊今天飛抵日本宮崎，將有好天氣迎接他們。特派記者陳宛晶／攝影
中華隊今天飛抵日本宮崎，將有好天氣迎接他們。特派記者陳宛晶／攝影

中華隊今天下午搭機前往日本宮崎，將會有好天氣迎接他們，但3月2日逼近100%的降雨機率才是考驗，攸關中華隊在正式比賽前的最後磨合賽事能否順利進行。

中華隊在本屆世界棒球經典賽分在C組，即將進入官辦行程，中華隊、澳洲隊、捷克隊都將在宮崎進行官辦熱身賽，都將遭遇天氣考驗，必須有1場取消、甚至全數泡湯的心理準備，南韓、日本隊則在大阪京瓷巨蛋打熱身賽，不受到風雨影響，確保比賽順利進行。

中華隊今天下午將從桃園機場出發，直飛日本宮崎，今天雖有好天氣迎接中華隊的到來，但3月2、3日的比賽日將有雨勢攪局。

按照大會規定，若官辦熱身賽因天候因素無法進行，將會直接取消，中華隊還有旅美球員將在宮崎報到後整合完整隊形，官辦熱身賽若打不成，也將少了檢視最佳隊形的試煉場。

