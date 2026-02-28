經典賽／中華隊60人搭包機直飛宮崎 全機商務艙服務

中華隊今天正式啟程，準備踏上2026年世界棒球經典賽（WBC）的征途，搭乘下午華航的包機直飛宮崎，6名旅美球員也都已從美國啟程，今天就會陸續抵達宮崎，準備用「完全體」迎接後續的官辦熱身賽。

為了迎接在宮崎舉辦的官方熱身賽，台灣直飛宮崎的班機不多，中職會長蔡其昌指出，依大聯盟提供的費用，一般狀況只能選擇座位較小的廉價航空直飛，或是飛往福岡再拉車3小時，但有華航協助提供直飛包機，讓全隊能用最有利的方式前往宮崎備戰。

中華隊今天出發的教練、選手加上後勤人員，合計60人搭乘此班包機，然而因宮崎機場只能飛窄體飛機，中華隊搭乘的機型只有12個商務艙機位，誰能「躺著搭」由球隊內部自行安排，至於搭經濟艙的選手則是「一人坐一排」，且全機商務艙服務。

中華隊搭乘華航包機直飛宮崎。記者葉信菉／攝影

中華隊今天傍晚飛抵宮崎後沒有練球行程，讓選手好好休息，3月1日會安排練球，首場官辦熱身賽2日面對日職歐力士隊二軍，3日第二場熱身賽與日職軟銀鷹隊二軍交手，3日飛往東京，4日則會在東京巨蛋練球。

只是根據宮崎當地天氣預報，這幾天都會下雨，表訂的熱身賽行程可能受影響，預賽同組的日、韓，官辦熱身賽則是在大阪京瓷巨蛋進行，風雨無阻。對此蔡其昌表示，中華隊畢竟是從資格賽晉級的隊伍，「官方條件原本就已經設定好了，我們也能夠體諒，只能就現有條件下去克服問題。」

至於預賽結束後，蔡其昌透露，華航也在3月10日安排一台東京飛回台灣的包機，「但是華航高（星潢）董事長希望我們不要坐那台，希望我們飛去邁阿密。」若中華隊取得預賽前兩名，就會搭乘美國職棒大聯盟安排的班機，從東京直飛美國邁阿密參與複賽。