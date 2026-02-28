經典賽／大谷翔平暴力揮擊「狂炸」名古屋 美媒引用影片竟搞烏龍

日本武士隊領軍巨星大谷翔平昨日現身名古屋，參加「2026 Raxus日本武士系列賽」與中日龍隊的強化練習賽。他在賽前的打擊練習中展現驚人長打力，總計28次揮棒中敲出11發飛越全壘打牆的特大號全壘打。

這番「震撼教育」不僅讓現場球迷熱血沸騰，消息更迅速傳到美國，卻意外出現誤植3年前影片的烏龍。

The Chunichi Dragons all watched Shohei Ohtani's batting practice today 👏



🎥: Chunichi Dragons pic.twitter.com/AQJaiP4fCz — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2026年2月27日

練習過程中，大谷翔平第一輪7次揮棒就敲出2支全壘打。進入第二輪時，現場球場特別響起他在洛杉磯道奇使用的出場曲，這份貼心的驚喜演出將氣氛推向最高潮。隨後大谷翔平擊出一記直擊4樓看台的超大號全壘打，現場頓時爆發出如雷般的掌聲。

回顧3年前上屆經典賽熱身賽也是對中日龍的打擊練習，大谷翔平當時以27次揮棒敲出9轟，甚至有球擊中右外野5樓看台，讓在場日職球員與球迷看得目瞪口呆；而今年大谷翔平又一次展現暴力揮擊的美感，再次印證了這位二刀流巨星的再進化。

然而，這股「大谷熱潮」也讓美國知名運動媒體《FOX Sports》忙中出錯。該媒體在其官方社群平台X更新動態，發文表示「中日龍隊全員都在圍觀大谷翔平今天的打擊練習」，但隨後卻被眼尖的球迷抓包，其所配發的影像實際上是3年前也就是2023年的舊畫面。

這起烏龍事件引發網友集體糾正，紛紛去留言調侃：「這是2023年的影像吧」、「這是3年前拍的喔」、「這不是今天的練習畫面」。

不過時至今日，《FOX Sports》還是沒有做更正。