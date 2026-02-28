經典賽／李洋替中華隊送機 「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

中華隊為世界棒球經典賽（WBC）啟程，今天飛往日本宮崎展開官辦熱身賽，桃園機場湧入眾多球迷及爆滿的媒體，運動部部長李洋也親自到場送機，並表示：「所有國人會成為國家隊最堅實的後盾。」

為備戰本屆世界棒球經典賽，中華隊經過超過一個月的集訓，準備上戰場，今天前往宮崎後，就要進入大會安排的行程，參與兩場官辦熱身賽，之後飛往東京迎接正賽。

李洋今天現身機場替中華隊壯行，類似的場面過去他在擔任選手時間也經歷過許多次，李洋感謝這些身披國家隊戰袍出征的選手，「我自己深知背負所有國人期待的壓力，相信所有國人會成為你們最堅實的後盾。」他也透露，之後自己也會飛往日本為中華隊應援。

中華隊整裝出發，期盼能在經典賽取得好成績。記者葉信菉／攝影

中華職棒會長蔡其昌今天與代表隊穿著同款西裝，但這趟僅是來送機，他預計將在3月4日才要直接飛往東京。看著中華隊整裝踏上征途，蔡其昌引用詩人王昌齡的《從軍行》來形容自己的心情，「黃沙百戰穿金甲，不斬樓蘭終不還。」

中華隊啟程飛往日本宮崎展開官辦熱身賽。記者葉信菉／攝影

蔡其昌表示：「此刻感覺強敵環伺，前面困難重重。」然而中華隊經過一個多月的集訓，已凝聚共識，希望大家能把最好的一面帶到經典賽的舞台，「球是圓的，勝負都還不知道，但帶著國人的祝福，每一位選手都會全力以赴。」