聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／李洋替中華隊送機 「國人會成為國家隊最堅實的後盾」
中華隊為世界棒球經典賽（WBC）啟程，今天飛往日本宮崎展開官辦熱身賽，桃園機場湧入眾多球迷及爆滿的媒體，運動部部長李洋也親自到場送機，並表示：「所有國人會成為國家隊最堅實的後盾。」
為備戰本屆世界棒球經典賽，中華隊經過超過一個月的集訓，準備上戰場，今天前往宮崎後，就要進入大會安排的行程，參與兩場官辦熱身賽，之後飛往東京迎接正賽。
李洋今天現身機場替中華隊壯行，類似的場面過去他在擔任選手時間也經歷過許多次，李洋感謝這些身披國家隊戰袍出征的選手，「我自己深知背負所有國人期待的壓力，相信所有國人會成為你們最堅實的後盾。」他也透露，之後自己也會飛往日本為中華隊應援。
中華職棒會長蔡其昌今天與代表隊穿著同款西裝，但這趟僅是來送機，他預計將在3月4日才要直接飛往東京。看著中華隊整裝踏上征途，蔡其昌引用詩人王昌齡的《從軍行》來形容自己的心情，「黃沙百戰穿金甲，不斬樓蘭終不還。」
蔡其昌表示：「此刻感覺強敵環伺，前面困難重重。」然而中華隊經過一個多月的集訓，已凝聚共識，希望大家能把最好的一面帶到經典賽的舞台，「球是圓的，勝負都還不知道，但帶著國人的祝福，每一位選手都會全力以赴。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。