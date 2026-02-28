經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

世界棒球經典賽（WBC）下周開打，中華隊今天正式啟程，搭乘下午的華航包機直飛日本宮崎，先參與兩場官辦熱身賽，之後再飛往日本東京迎接正賽，期許能一路打進到美國複賽，「台灣隊長」陳傑憲表示：「希望3月10日我們不回台灣見！」

中華隊整裝啟程，全隊今天西裝筆挺現身桃園機場，準備迎接即將到來的戰役，陳傑憲以隊長身分表示：「這是一趟很艱難的旅行，背負著國人的期待，這不是一件容易的事情，希望我們身負重任、全力以赴，拿下最好的成績。」

中華隊將先前往宮崎打兩場官辦熱身賽，之後再飛往東京，正式比賽將在3月5日於東京巨蛋開打，而預賽結束之後，分組前二名的隊伍將會搭乘大聯盟準備的專機飛往美國邁阿密進行複賽，中華隊若無緣晉級，則是會在3月10日搭乘華航提供的包機返台。

陳傑憲今天在送機儀式上就向現場的球迷和媒體們喊話，期待中華隊能在東京打出好表現，拿下前進邁阿密的機票，「希望我們3月10日不回台灣見！」