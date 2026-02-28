聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／龍恩退賽後誰守中華隊一壘？大聯盟記者點名張育成
世界棒球經典賽即將於3月5日點燃戰火，中華隊卻傳出壞消息，小熊隊台美混血一壘手龍恩（Jonathon Long）因傷退賽。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）發文預測，「國防部長」張育成將擔任主戰一壘手。
摩洛西在社群平台發文提到，由於龍恩因傷無法參加經典賽，預期張育成將為中華隊出任一壘手。張育成是中華隊常駐主力球員，過去兩季在中華職棒富邦悍將隊表現出色。
張育成上屆經典賽主守一壘，打擊方面有2轟8打點，打擊率0.438、上壘率0.500、長打率0.938、獲選A組MVP、大會最佳一壘手。
雖摩洛西點名張育成會守一壘，但最近兩場交流賽，中華隊都由吳念庭守一壘，張育成則是守三壘。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。