經典賽／中華隊拚晉級3勝才穩、2勝要算數學 若戰績相同5方式決定排名

2023年世界棒球經典賽上演A組5隊2勝2敗奇景，當時連大聯盟官網都發文解釋規則，說明為何該組由古巴、義大利晉級，也經此一戰打出各界對戰績相同如何決定排名的認知。本屆採用相同規定，戰績一樣情況下，將依序比較對戰成績、失分率、責失分率、打擊率，最後的終極手段則是大會抽籤。

中華隊結束在台灣的行程，今天飛往日本宮崎，再打兩場官辦熱身賽後就要迎接正式比賽開打，本屆預賽在東京巨蛋作戰，3月5日起依序迎戰澳洲、日本、捷克、南韓隊，爭取繼2013年後再次前進八強。

大谷翔平、山本由伸領軍的日本隊，對其他4隊來說都是C組最難以跨越的高山，中華隊想要搶勝需要有超水準、甚至奇蹟般的發揮。中華隊預賽賽程為5隊最早落幕，3勝不代表100%晉級，但幾乎算是為分組出線吞下一顆定心丸，2勝則需寄望混戰局勢出現，1隊4勝、3隊2勝或5隊2勝2敗，如此將進入「數學課」時間。

本屆經典賽採取和上屆相同的平手採計順序，首先比較平手球隊之間的對戰成績，其次為失分率，計算方式為平手球隊之間的對戰總失分除以總出局數，第三為平手球隊之間的對戰責失分率（總責失分除以總出局數），第四為平手球隊之間的對戰團隊打擊率；若比較至此仍無結果，將由大會抽籤決定排名。

●世界棒球經典賽戰績相同決定排名方式

一、戰績相同球隊直接對戰成績

二、戰績相同球隊之間對戰失分率（總失分／總出局數）

三、戰績相同球隊之間對戰責失分率（總責失分／總出局數）

四、戰績相同球隊之間對戰團隊打擊率

五、大會抽籤