經典賽／首戰高壓前5屆上演3次投手「核炸」 中華隊本屆誰來扛？

中華隊在本屆世界棒球經典賽將於3月5日首戰面對澳洲隊，誰將扛起打頭陣重任？回顧過去5屆賽事，僅王建民幫助中華隊搶下「開門紅」，更多的是「核爆」案例，2009、2017、2023年三屆首戰大量失分的結局都是分組墊底，中華隊的第一步能不能踩穩，對於後續氣勢、投手布局牽一髮動全身。

中華隊結束在台灣的集訓行程，今天啟程前往日本宮崎，3月2日、3日在官辦熱身賽對戰歐力士二軍、軟銀二軍，也是最後的實戰調整機會，接下來就要在5日展開正式賽程，首戰對手澳洲隊上屆闖進8強，絕非軟柿子。

回顧過去五屆中華隊首戰先發投手出牌，2006年的第一屆賽事面對南韓隊，排定林恩宇、林英傑雙先發，林恩宇先發3.2局失1分退場，林英傑接手1.2局失1分，中華隊最終0：2「小輸」。

2009年首戰交付年僅22歲的李振昌，面對南韓隊只投0.1局被敲4安打、2保送，狂失6分，中華隊終場以0：9輸球，隔天午場又爆冷輸給中國大陸隊，開幕不到24小時遭到淘汰，堪稱台灣棒球的屈辱戰役。

2013年寫下中華隊在賽史上最璀璨的一頁，王建民出馬面對澳洲隊，演出6局無失分好投，中華隊首度「開門紅」，換來隊史第一張也是迄今唯一的晉級門票。

郭俊麟在2017年扛起打頭陣的任務，面對陌生的以色列隊，一開賽就被打得毫無招架之力，只撐0.2局失4分，6任投手「聯手」狂掉15分，打破中華隊單場最多失分紀錄。揭開慘烈序曲的中華隊，預賽3戰全敗，輸得灰頭土臉。

2023年由胡智爲扛起首戰面對巴拿馬隊，先發3局失3分，第4局陳冠偉接手無人出局、二三壘有人局面無法踩住煞車，鄧愷威第6局登板釀成7球滿壘、0.0局退場，都讓戰局走向失控，最終狂燒8投、丟掉12分，也進一步導致中華隊2勝2敗戰績相同卻因失分率淪落分組墊底。

中華隊本屆投手戰力堪稱一時之選，握有多張好牌伺機而動，包括旅日雙王牌徐若熙、古林睿煬，旅美則有最高層級3A的林昱珉、陳柏毓，以及已在運動家隊40人名單的莊陳仲敖，中職則由鄭浩均領銜，都具備承擔重任的能耐。