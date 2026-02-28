經典賽／自辦賽7戰1轟 中華隊長程砲火期待「美化」成效

中華隊在世界12強棒球賽轟出驚奇，戰場轉移世界棒球經典賽後，想要複製長程砲火，以幾乎「純中職」打者戰力進行的自辦熱身賽看來並不樂觀，7戰僅1轟，美職體系的李灝宇、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）加入後能否帶來火力加成值得關注。

回顧中華隊稱霸的2024年12強賽，賽前外界點評是「無砲」的野手陣容卻狂敲10發全壘打，合計9人開轟，僵持時刻直接以全壘打轟下優勢，是中華隊能夠一路挺進的關鍵。

面對強度更高的經典賽，中華隊能否靠全壘打再次扮演勝利之鑰？攤開7場自辦熱身賽內容，中華隊打線僅出現1轟，為張育成面對富邦悍將隊陳品宏開轟，近兩場在強度較高的賽事中面對日職球隊軟銀、火腿更是合計只拿1分、吞下22K，中華隊的打擊狀況引起擔憂。

然而這並非中華隊的完全體，因大聯盟規定美職體系選手無法參與自辦熱身賽，李灝宇、鄭宗哲、費爾柴德都要到官辦熱身賽才會出賽，而旅日重砲林安可實際上也只打了最後2場與日職球隊的交流賽。

費爾柴德已在昨天抵達台北與中華隊會合，總教練曾豪駒表示，接下來到了宮崎就是完整團隊，鄭宗哲、李灝宇加入後，包括棒次、守位安排都需要透過這兩場官辦熱身賽找到最好的銜接與搭配。

中華隊整合完整體打線，不僅時間所剩不多，宮崎的天氣也將成為考驗，牽動能否握有最後檢驗隊型的機會。