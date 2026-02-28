經典賽／山本由伸準備返日 談首戰對決台灣「非常期待」

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
山本由伸。 法新社
道奇隊日籍強投山本由伸今天在大聯盟春訓完成第二場熱身賽先發，接下來他就要返回日本加入日本武士隊，迎接即將到來的世界棒球經典賽（WBC），預計會扛日本隊的首戰先發對決台灣，對此山本由伸表示：「非常期待。」

山本由伸今天在熱身賽面對舊金山巨人隊，首局被首名打者阿達姆斯（Willy Adames），一顆偏低的曲球敲出中外野陽春全壘打，第2局也被前兩名上場的打者查普曼（Matt Chapman）、拉莫斯（Heliot Ramos）連續安打再失1分。

此戰山本由伸依照原訂計劃投3局，用52球，被擊出5支安打（1轟），送出4次三振，失2分，最快球速達156公里。他提到，第一局自己的控球有點不夠精準，但從第二局中段開始，有慢慢找回實戰的感覺，可以把球投到理想的位置。

這場比賽也是山本由伸加入日本隊前的最後一場出賽，下一場登板預計就會是3月6日經典賽日本隊的首戰，在東京巨蛋迎戰中華隊，山本由伸表示：「非常期待，我也曾經在台灣打過球，很清楚台灣球迷有多熱愛棒球，因此這場比賽一定會非常熱血，我會好好準備，盡全力迎戰。」

山本由伸曾在2019年世界12強賽預賽隨日本隊來台，並且在台日大戰於第9局後援登板失1分，該場比賽於台中洲際棒球場進行。

經典賽／絕口不提抓放 曾豪駒：100%想贏的態度一場一場贏下來

中華隊在本屆世界棒球經典賽將從C組闖關，面對難以翻越的高山日本隊，是否會有「抓放」？總教練曾豪駒霸氣回應：「會用100%...

經典賽／對日職2敗看到好的方向 曾豪駒談張育成2棒、輪值已有譜

中華隊出發日本宮崎前的最後兩場比賽，遭到日職球隊封鎖，總教練曾豪駒坦言內容不是那麼理想，但看到選手修正中的方向，「接下來...

經典賽／回大巨蛋獲球迷給的力量 古林睿煬：把最好狀態帶到正賽

經典賽中華隊投手古林睿煬，今天在「台日棒球交流賽」先發出戰母隊日職火腿隊，先發3局失1分、飆5次三振，最快球速達156公...

經典賽／龍恩空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因傷退出世界棒球經典賽，中華隊遞補人選出爐，確定由宋晟睿上榜，進入中華隊正...

經典賽／中華隊啟程赴日 6旅美球員會合官辦熱身賽備戰

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天啟程赴日，旅美球員共6人，含4投手、2野手將與中華隊在宮崎會合，完整陣容迎接3月2、3...

