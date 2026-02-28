快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

中央社／ 宮崎28日電
中華隊今天搭乘華航包機前往宮崎，總教練曾豪駒感謝球迷到場支持。記者葉信菉／攝影
中華隊今天搭乘華航包機前往宮崎，總教練曾豪駒感謝球迷到場支持。記者葉信菉／攝影

世界棒球經典賽（WBC）中華隊赴日本宮崎備戰，預計打2場官辦熱身賽，若受天候影響無法比賽，也能有足夠空間訓練；總教練曾豪駒坦言，無法實戰恐影響打擊手感落差、需找方法維持。

世界棒球經典賽中華隊結束昨天台日棒球國際交流賽後，今天下午將啟程赴日本宮崎，預計在宮崎與日職二軍打兩場官辦熱身賽，分別是3月2日對上歐力士猛牛隊、3日對福岡軟銀鷹隊。

根據氣象預報，3月2日、3日宮崎地區降雨機會高，對於可能因為天候影響官辦熱身賽舉行，總教練曾豪駒昨天接受中央社記者訪問時提到，向大會報到之後，一切都由大會安排，目前先不多做其他設想，只能靜觀其變。

不過曾豪駒也坦言，如果兩場比賽因為雨勢受到影響取消，對於打擊手感的調整影響較大，對打者來說2、3天沒有比賽，就會有較大落差，怎麼維持好不容易拉上的強度，這部分只能看當下大會是否有辦法支援。

按照往例，官辦熱身賽若因天候因素無法進行，將會直接取消、不會另外安排，但詳細狀況將由大會技術委員視現場情況決定後續安排。

中華隊安排官辦熱身賽場地位於清武運動公園園區SOKKEN球場，球場旁有近年才整修完成、設施完善的室內練習空間，同時擁有人工草皮與紅土區域，適合球隊進行不同種類，包括投球與守備的練習使用，並且還有半室外的打擊練習區，若真的無法進行賽事，也能確保中華隊有足夠的空間進行練習。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊第30人由宋晟睿遞補 曾豪駒感謝名單外球員

經典賽／絕口不提抓放 曾豪駒：100%想贏的態度一場一場贏下來

經典賽／拿出正面對決心態 曾豪駒看到蔣少宏蹲捕亮點

經典賽／對日職2敗看到好的方向 曾豪駒談張育成2棒、輪值已有譜

相關新聞

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

世界棒球經典賽將於3月5日開打，中華隊今天啟程前往日本宮崎，準備打官辦熱身賽。今天在機場接受媒體訪問時，有眼尖網友發現中華職棒名將林益全意外入鏡。 中華隊搭乘華航下午的包機直飛宮崎，6名旅美球員

經典賽／中華隊60人搭包機直飛宮崎 全機商務艙服務

中華隊今天正式啟程，準備踏上2026年世界棒球經典賽（WBC）的征途，搭乘下午華航的包機直飛宮崎，6名旅美球員也都已從美...

經典賽／宮崎晴天迎接中華隊！官辦熱身賽恐遇雨 C組僅日、韓不受影響

中華隊今天下午搭機前往日本宮崎，將會有好天氣迎接他們，但3月2日逼近100%的降雨機率才是考驗，攸關中華隊在正式比賽前的...

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

世界棒球經典賽（WBC）下周開打，中華隊今天正式啟程，搭乘下午的華航包機直飛日本宮崎，先參與兩場官辦熱身賽，之後再飛往日...

經典賽／中華隊拚晉級3勝才穩、2勝要算數學 若戰績相同5方式決定排名

2023年世界棒球經典賽上演A組5隊2勝2敗奇景，當時連大聯盟官網都發文解釋規則，說明為何該組由古巴、義大利晉級，也經此...

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊赴日本宮崎備戰，預計打2場官辦熱身賽，若受天候影響無法比賽，也能有足夠空間訓練；總教練曾豪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。