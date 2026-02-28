經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

世界棒球經典賽（WBC）中華隊赴日本宮崎備戰，預計打2場官辦熱身賽，若受天候影響無法比賽，也能有足夠空間訓練；總教練曾豪駒坦言，無法實戰恐影響打擊手感落差、需找方法維持。

世界棒球經典賽中華隊結束昨天台日棒球國際交流賽後，今天下午將啟程赴日本宮崎，預計在宮崎與日職二軍打兩場官辦熱身賽，分別是3月2日對上歐力士猛牛隊、3日對福岡軟銀鷹隊。

根據氣象預報，3月2日、3日宮崎地區降雨機會高，對於可能因為天候影響官辦熱身賽舉行，總教練曾豪駒昨天接受中央社記者訪問時提到，向大會報到之後，一切都由大會安排，目前先不多做其他設想，只能靜觀其變。

不過曾豪駒也坦言，如果兩場比賽因為雨勢受到影響取消，對於打擊手感的調整影響較大，對打者來說2、3天沒有比賽，就會有較大落差，怎麼維持好不容易拉上的強度，這部分只能看當下大會是否有辦法支援。

按照往例，官辦熱身賽若因天候因素無法進行，將會直接取消、不會另外安排，但詳細狀況將由大會技術委員視現場情況決定後續安排。

中華隊安排官辦熱身賽場地位於清武運動公園園區SOKKEN球場，球場旁有近年才整修完成、設施完善的室內練習空間，同時擁有人工草皮與紅土區域，適合球隊進行不同種類，包括投球與守備的練習使用，並且還有半室外的打擊練習區，若真的無法進行賽事，也能確保中華隊有足夠的空間進行練習。