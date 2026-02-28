經典賽／中華隊啟程赴日 6旅美球員會合官辦熱身賽備戰

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天啟程赴日，旅美球員共6人，含4投手、2野手將與中華隊在宮崎會合，完整陣容迎接3月2、3日兩場官辦熱身賽，備戰5日開打的正式賽。

世界棒球經典賽中華隊從1月15日展開第1階段集訓，共安排7場練習賽，包括2月中與中職台鋼雄鷹隊打兩場練習賽，農曆年後第2階段集訓開始，先打3場閉門練習賽分別與韓職球隊、中職富邦悍將隊交手，接著台日棒球國際交流賽與日職福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊交手，為正式賽備戰。

中華隊由總教練曾豪駒領軍，要延續2024年世界12強棒球賽奪冠氣勢，陳傑憲續任隊長，在龍恩（Jonathon Long）因傷辭退後，確定由外野手宋晟睿遞補，30人名單包含12名旅外球員，另外有亮點為台美混血外野手費柴德（Stuart Fairchild）加入。

此次中華隊旅外球員多，但曾豪駒不擔心球員狀況、持續掌握中，認為大家加入團隊的共同目標就是打出最好成績，抱持全力搶勝的決心。

旅外球員陸續向中華隊報到，旅日3名投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋第2階段集訓就加入，25日旅日野手林安可報到、旅美投手陳柏毓也歸隊，26日旅日投手徐若熙在台日交流賽後向中華隊報到，27日費爾柴德加入練球。

中華隊其餘6名旅美球員，包括4名投手沙子宸、莊陳仲敖、林昱珉、林維恩，以及2名野手鄭宗哲、李灝宇將在日本宮崎與中華隊會合，「完全體」經典賽中華隊將在官辦熱身賽亮相。

中華隊將搭乘今天下午飛機赴宮崎，預計3月1日安排練球，官辦熱身賽2日台灣時間上午10時在SOKKEN球場與日職二軍歐力士猛牛隊交手，3日上午10時與日職二軍福岡軟銀鷹隊交手，3日晚間移動回東京，4日在東京巨蛋有官方練球日。

C組預賽將在東京巨蛋舉行，中華隊3月5日首戰與澳洲交手，6日迎戰地主日本，7日與捷克交手，8日與韓國碰頭，分組前2名球隊晉級美國複賽。