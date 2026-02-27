經典賽／絕口不提抓放 曾豪駒：100%想贏的態度一場一場贏下來

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

中華隊在本屆世界棒球經典賽將從C組闖關，面對難以翻越的高山日本隊，是否會有「抓放」？總教練曾豪駒霸氣回應：「會用100%的力量、100％想贏的態度，一場一場贏下來。」

中華隊的賽程將從3月5日開始依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，日本為三屆冠軍，大谷翔平、山本由伸等9位大聯盟球員領軍，為超級奪冠熱門球隊，面對這樣強大的對手，南韓媒體討論抓放已久。

中華隊結束今天與火腿隊的交流賽後，日本媒體也好奇中華隊的策略，詢問是會尋求全勝為目標，或是會鎖定要全力抓下的最大對手？曾豪駒表示，「進入正賽以後，每個隊伍都很強勁，我們會用100%的力量、100%想贏的態度，一場一場贏下來。」

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊總教練曾豪駒（前）。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊總教練曾豪駒（前）。記者余承翰／攝影

