經典賽／絕口不提抓放 曾豪駒：100%想贏的態度一場一場贏下來
中華隊在本屆世界棒球經典賽將從C組闖關，面對難以翻越的高山日本隊，是否會有「抓放」？總教練曾豪駒霸氣回應：「會用100%的力量、100％想贏的態度，一場一場贏下來。」
中華隊的賽程將從3月5日開始依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，日本為三屆冠軍，大谷翔平、山本由伸等9位大聯盟球員領軍，為超級奪冠熱門球隊，面對這樣強大的對手，南韓媒體討論抓放已久。
中華隊結束今天與火腿隊的交流賽後，日本媒體也好奇中華隊的策略，詢問是會尋求全勝為目標，或是會鎖定要全力抓下的最大對手？曾豪駒表示，「進入正賽以後，每個隊伍都很強勁，我們會用100%的力量、100%想贏的態度，一場一場贏下來。」
