經典賽／中華隊第30人由宋晟睿遞補 曾豪駒感謝名單外球員

中央社／ 記者蘇志畬台北27日電
中華隊總教練曾豪駒（前）感謝沒進入名單的球員們支援訓練。記者余承翰／攝影
中華隊總教練曾豪駒（前）感謝沒進入名單的球員們支援訓練。記者余承翰／攝影

經典賽台灣隊第30人今天確定，在混血好手龍因傷退賽後，總教練曾豪駒宣布由外野手宋晟睿遞補，也感謝沒進入名單的球員們支援訓練，期待最終30人能帶著隊友的心意前進。

效力美國職棒芝加哥小熊隊的龍（Jonathon Long）原先在世界棒球經典賽（WBC）台灣隊30人名單中，但因春訓受傷辭退，曾豪駒指出，龍的一壘手定位目前陣中有多位選手能夠補上，但原本只帶偏少的4位外野手，加上宋晟睿從集訓以來表現都不錯，是最終考量他的原因。

明天台灣隊就要飛往日本備戰經典賽，不在30人名單的集訓球員這段時間跟著訓練，今天與日職北海道火腿鬥士隊的交流賽之後，彼此感性道別。

曾豪駒說：「對於這段時間同在一隊的選手們都很感謝，特別感謝接下來要回到母隊的球員，知道自己不在名單內很失落，但又要完成任務。名單內的球員也有感恩，接下來大家一起去努力。」

昨、今日對上日職福岡軟銀鷹、火腿隊的比賽，台灣隊都吞下敗仗，曾豪駒也坦言結果不理想，但看得出選手根據前一場去修正，希望慢慢調整節奏，在正式賽有好的表現，「每個人撐著每個人，才能去面對對手。有看到好的轉變，要更相信自己。」

經典賽

