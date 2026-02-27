經典賽／拿出正面對決心態 曾豪駒看到蔣少宏蹲捕亮點

中華隊今天以1：6不敵火腿隊，蔣少宏替補上場演出攻守俱佳，不僅敲安，還有成功抓到盜壘，中華隊總教練曾豪駒也指出，在他的節奏掌握、投手配合上都看到好的地方。

林家正此役先發出賽吞下2K，蔣少宏第6局接手蹲捕，唯一打席就敲安打，引導投手表現穩健，讓球迷看到亮點。

曾豪駒指出，蔣少宏作為第二個捕手上去，在他的節奏掌握、投手配合上都看到好的地方，「家正在配合上，一開始和投手需要多點連結，對國內投手比較陌生，後續有看到提升。」

蔣少宏此役發生忘記出局數的插曲，曾豪駒並未苛責，他認為：「可能有時過度專注忘記注意到出局數，比較不應該，但後續有把感覺抓回來。」

蔣少宏指出，自己從這兩場比賽學到很多，包括日職球隊隊比賽的解讀、進入比賽的調整方式，「這兩場不是調整心態，是用正面對決心態，剛好有好的表現，希望可以帶著這股力量前進邁阿密。」