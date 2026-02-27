經典賽／孫易磊挨強襲球無礙 定位中華隊「拆彈手」

效力於日職火腿隊的兩名旅日投手古林睿煬、孫易磊，今天在「台日棒球交流賽」都代表中華隊登板對決火腿隊隊友，古林睿煬先發3局失1分；孫易磊則是中繼登板，化解壘上有人的危機，他自認狀況已調整近九成，「感覺滿好的。」

孫易磊今天在6局上2出局一壘有人時被換上場，面對火腿隊友清水優心，球速飆到155公里，製造滾地球出局，完成該局的投球任務，之後第7局續投，被擊出3支安打失1分，其中被郡司裕也擊出的投手正面強襲球擊中右腳，之後被換下場。

此戰他合計投1局被敲3安，失1分，有2次三振，「比賽感覺滿好的，大致都在掌控之中。」他提到，今天自己的直球和變速球都不錯，位置上也投得不錯，「最後被打到的強襲球有點可惜，比較高了一點。」他也在賽後報平安，被擊中的地方是右腳肌肉，沒有太大的感覺。

去年在日職二軍及今年春訓都是以先發為主，今天在壘上有人時被換上場中繼，孫易磊透露，已有被告知，這次經典賽在球隊的角色，預計會是在場上有狀況時登板，但還是要視其他選手的狀況而定。

孫易磊自認目前調整狀況已近九成，「差不多，滿好的。」球速也有達到預期，最快球速達155公里，他說：「休賽季的調整上，進度大概就是抓這時候，慢慢有效果出來。」

去年歷經一整年的增肌，孫易磊雖在投球上一度遇上小小的撞牆期，直到今年春訓慢慢找回好的投球感覺，「關鍵在於身體變好之後，力量的連結上面有一點小問題，休賽季有往這方面去修正，感覺自己現在有用到增肌後的肌肉的感覺。」