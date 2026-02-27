經典賽／新庄剛志提醒台灣外野手別撐手等球 特別關注張育成

快訊

中央社／ 台北27日電
火腿總教練新庄剛志分析台灣打者實力很好，對張育成特別感興趣。記者余承翰／攝影
日職火腿鬥士隊今天以6：1擊敗經典賽台灣隊，火腿總教練新庄剛志分析台灣打者實力很好，對張育成特別感興趣，但也提醒台灣外野手撐著手等球的動作，可能影響啟動速度。

備戰世界棒球經典賽（WBC）的台灣隊今天在台北大巨蛋與日本職棒北海道火腿鬥士隊進行交流賽，推出王牌投手古林睿煬對上母隊火腿隊，先發3局僅失1分，是2局上被郡司裕也敲出陽春砲。

而火腿全隊敲出3發全壘打，但新庄剛志說：「心情有點複雜。因為是古林先發的關係，當然也希望鬥士隊選手能有好表現。」另外也擔心中繼上場的孫易磊，因為被強襲球打到腳而退場，「不知道有沒有事情呢？」

至於古林睿煬今天的表現，新庄剛志認為已經修正春訓放球點不固定的問題，「如果照第1局（連3次三振）的狀況去投，對上世界級打者也可以應付。」

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊張育成6局下跑回球隊第一分。記者余承翰／攝影
談到今天自家投手群只失1分的表現，新庄剛志反過來稱讚台灣隊打者打得很強勁，大家實力都很好。投手群狀況很好，但台灣隊打者也是全力進攻。其中對於敲出二壘安打的張育成最有印象，「他可能是滿有趣的選手，尤其是今天打到外野的那一球。」

只不過外野手出身的新庄剛志，也觀察到一個點，「台灣的外野手都是手撐著在等球，這個部分可能慢一些，從靜到動跟從動到動，一定是動到動比較快一些。」

經典賽

