經典賽／對日職2敗看到好的方向 曾豪駒談張育成2棒、輪值已有譜

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，終場中華隊以1：6不敵鬥士隊，賽後全隊脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，終場中華隊以1：6不敵鬥士隊，賽後全隊脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影

中華隊出發日本宮崎前的最後兩場比賽，遭到日職球隊封鎖，總教練曾豪駒坦言內容不是那麼理想，但看到選手修正中的方向，「接下來正賽遇到的對手或許會更強，在這裡提前讓自己有這樣的備戰感，更清楚知道怎樣去面對之後的對手。」

中華隊在這波集訓共打7場自辦熱身賽，取得3勝3敗1和，3勝來自台鋼雄鷹（2勝）、富邦悍將隊，面對韓職培證英雄隊1和1敗，面對日職軟銀、火腿隊都以輸球收場，等於對日、韓球隊都沒贏過。

曾豪駒指出，這兩場面對日職球隊比賽結果不好，但有看到選手去做改變，「慢慢進入比賽狀況，希望未來進入正賽時有好的表現。」

中華隊仍在隊形摸索中逐漸有了底，曾豪駒表示，一開始將張育成放在第二棒，有看到他在這個位置上維持好的狀況，陳傑憲也有掌握到自己可以發揮的地方；至於投手定位，他提到，今天有測試較多局與局之間的調度，觀察每位選手在什麼狀況最能發揮，「有看到每個人好的地方，以及要去注意的地方。」

被問到先發輪值，曾豪駒未漏口風，僅表示：「教練團會再去商量，先發的排定都已經有順序了，每位選手都很清楚自己的任務，也希望他們可以盡力把自己任務完成。」

中華隊今天在交流賽面對日職火腿隊，雙方在賽前合影，「台灣至寶」孫易磊站在C位。記者余承翰／攝影
中華隊今天在交流賽面對日職火腿隊，雙方在賽前合影，「台灣至寶」孫易磊站在C位。記者余承翰／攝影

