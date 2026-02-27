經典賽／對日職2敗看到好的方向 曾豪駒談張育成2棒、輪值已有譜
中華隊出發日本宮崎前的最後兩場比賽，遭到日職球隊封鎖，總教練曾豪駒坦言內容不是那麼理想，但看到選手修正中的方向，「接下來正賽遇到的對手或許會更強，在這裡提前讓自己有這樣的備戰感，更清楚知道怎樣去面對之後的對手。」
中華隊在這波集訓共打7場自辦熱身賽，取得3勝3敗1和，3勝來自台鋼雄鷹（2勝）、富邦悍將隊，面對韓職培證英雄隊1和1敗，面對日職軟銀、火腿隊都以輸球收場，等於對日、韓球隊都沒贏過。
曾豪駒指出，這兩場面對日職球隊比賽結果不好，但有看到選手去做改變，「慢慢進入比賽狀況，希望未來進入正賽時有好的表現。」
中華隊仍在隊形摸索中逐漸有了底，曾豪駒表示，一開始將張育成放在第二棒，有看到他在這個位置上維持好的狀況，陳傑憲也有掌握到自己可以發揮的地方；至於投手定位，他提到，今天有測試較多局與局之間的調度，觀察每位選手在什麼狀況最能發揮，「有看到每個人好的地方，以及要去注意的地方。」
被問到先發輪值，曾豪駒未漏口風，僅表示：「教練團會再去商量，先發的排定都已經有順序了，每位選手都很清楚自己的任務，也希望他們可以盡力把自己任務完成。」
